China anunță că doi foști aliați importanți ai lui Xi Jinping au fost condamnați la moarte pentru corupție

Majoritatea liderilor de rang înalt ai armatei au fost epurați de Xi în mai multe campanii „anti-corupție” succesive. Foto: Profimedia Images

Doi foști miniștri chinezi ai apărării au fost condamnați la pedeapsa cu moartea „cu suspendare” din cauza unor fapte de corupție, a relatat presa chineză de stat, joi, citată de BBC.

Un tribunal militar i-a condamnat pe Wei Fenghe și Li Shangfu la moarte dar cu posibilitatea comutării pedepsei la închisoare pe viață în doi ani, fără drept de reducere a pedepsei sau eliberare condiționată.

Ambii au fost găsiți vinovați de luare de mită. Toate bunurile pe care le dețineau le-au fost confiscate.

Anunțul vine într-un context mai larg în care dictatura chineză își epurează eșaloanele superioare într-o operațiune despre care spune că e menită să combată corupția endemică la nivel înalt.

Wei a fost ministru între 2018 și 2023, iar Li i-a succedat în martie 2023 pe același post, dar pentru o perioadă mult mai scurtă.

În octombrie 2023, Li a fost a demis din funcție după ce dispăruse brusc din viața publică, alimentând o serie de speculații cu privire la soarta sa.

În februarie, dictatorul Xi Jinping a vorbit neașteptat despre operațiunea de epurare la nivelul armatei – în cadrul căreia a fost eliminat din conducere și un alt important fost acolit al său – Zhang Youxia.

Xi a spus, la acel moment, că armata „a fost potcovită revoluționar pentru lupta anti-corupție”.

În epoca Xi, China a trecut prin numeroase astfel de epurări „anti-corupție”. Criticii regimului dictatorial spun că ele au fost folosite mai ales ca instrumente de eliminare a rivalilor politici.