De ce dispar generalii din jurul lui Xi Jinping în China

În ultimii trei ani, Xi a declanșat o serie de epurări fără precedent în istoria recentă a Chinei. sursa foto: Getty

În martie 2023, conducerea militară a Chinei apărea în fața publicului ca un bloc compact în jurul lui Xi Jinping. După aproape zece ani la putere, liderul chinez își instalase echipa dorită la vârful Comisiei Militare Centrale: oameni considerați loiali, promovați pentru a duce Armata Populară de Eliberare la statutul de forță militară de prim rang. Astăzi, aproape niciunul dintre acei comandanți nu mai este în funcție. Din grupul prezent atunci pe scenă a rămas un singur ofițer, arată o analiză The New York Times.

În ultimii trei ani, Xi a declanșat o serie de epurări fără precedent în istoria recentă a Chinei. Oficial, campania vizează corupția. În realitate, criteriul decisiv pare să fie loialitatea. Membrii Comisiei Militare Centrale au fost înlăturați unul câte unul și puși sub anchetă. Cel mai recent nume este generalul Zhang Youxia, considerat multă vreme principalul om de încredere al lui Xi în armată.

În mai puțin de trei ani, zeci de oficiali militari de rang înalt au dispărut din funcții. Amploarea schimbărilor nu are precedent în epoca modernă. O analiză realizată de The New York Times, pe baza anunțurilor oficiale și a relatărilor din presa de stat chineză, conturează dimensiunea acestor epurări.

La începutul lui 2023, cel puțin 30 de generali și amirali conduceau departamente-cheie și comenzi regionale. Aproape toți au fost demiși sau nu mai apar în spațiul public.

În unele situații, Xi a numit înlocuitori. O parte dintre aceștia au dispărut la rândul lor din prim-plan. În prezent, doar șapte generali par să mai ocupe funcții active.

Această campanie confirmă controlul aproape total al lui Xi asupra armatei, dar lasă în urmă un gol la nivelul conducerii.

Înlăturarea generalului Zhang Youxia și a generalului Liu Zhenli a afectat direct structura care pregătea forțele pentru eventuale confruntări. Cei doi aveau un rol esențial în planificarea operațională. Absența lor ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea lanțului de comandă și la nivelul de pregătire al Armatei Populare de Eliberare.

Singurul general rămas în Comisia Militară Centrală este Zhang Shengmin. El a supervizat campaniile anticorupție din armată și pare responsabil de disciplina politică și de menținerea loialității față de lider. Zhang a lucrat ani la rând în structurile de control din cadrul Forței Rachetelor, instituția care gestionează programele de rachete nucleare și convenționale ale Chinei. Anul trecut, Xi l-a promovat în funcția de vicepreședinte al Comisiei.

Epurările nu s-au limitat la vârful ierarhiei. Ele au afectat aproape toate ramurile armatei, inclusiv Forța Rachetelor și marina.

Cele cinci comenzi regionale, create în 2016 pentru reorganizarea forțelor armate, au trecut și ele prin schimbări masive. Printre acestea se află și Comandamentul Teatrului de Est, responsabil de zona Taiwanului. La finalul anului trecut, Xi a numit un nou comandant pentru această structură.

După căderea generalului Zhang, ziarul oficial al armatei a cerut sprijin pentru deciziile liderului chinez și unitate în jurul acestuia. Publicația a admis că schimbările provoacă „dificultăți și suferință pe termen scurt”, dar a susținut că rezultatul va fi o armată mai puternică.

Pentru Xi, miza este dublă. Pe de o parte, își consolidează controlul asupra armatei. Pe de altă parte, are nevoie de o nouă echipă de generali în care să aibă încredere. Liderul chinez, în vârstă de 72 de ani, își pregătește poziția pentru un al patrulea mandat ca secretar general al Partidului Comunist Chinez în 2027, mandat pe care analiștii îl consideră aproape sigur.

Despre datele NYT

Analiza are la bază anunțurile oficiale privind numirile și demiterile publicate de presa de stat chineză după martie 2023, momentul în care Partidul Comunist a încheiat ultima tranziție de conducere la Congresul Național al Poporului.

Au fost examinate, de asemenea, imagini video și relatări despre reuniuni ale Comitetului Central și ceremonii de promovare a generalilor.

Un ofițer este considerat absent din spațiul public dacă nu apare în relatările oficiale la cel puțin două reuniuni de nivel înalt consecutive.