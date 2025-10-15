China interzice zeci de mii de hărți din cauza „etichetării greșite” a Taiwanului: „Sunt un pericol”

1 minut de citit Publicat la 12:56 15 Oct 2025 Modificat la 12:56 15 Oct 2025

Beijingul revendică insula Taiwan ca parte a teritoriului său. Iagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Autoritățile vamale chineze din provincia Shandong, estul Chinei, au confiscat 60.000 de hărți destinate exportului care „etichetau greșit” insula Taiwan, pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său, scrie BBC.

Potrivit oficialilor, hărțile „omit și insule importante” din Marea Chinei de Sud, zonă în care revendicările Chinei se suprapun cu cele ale vecinilor săi, inclusiv Filipine și Vietnam.

Autoritățile au explicat că hărțile „problemă” nu pot fi vândute deoarece „pun în pericol unitatea națională, suveranitatea și integritatea teritorială” a Chinei.

Hărțile reprezintă un subiect sensibil pentru China și pentru țările vecine implicate în disputele privind recifele, insulele și stâncile din Marea Chinei de Sud.

China Customs a precizat că hărțile confiscate nu conțineau linia celor nouă segmente („nine-dash line”), care marchează revendicarea Beijingului asupra aproape întregii Mări Chinei de Sud. Linia, formată din nouă segmente, se întinde la sute de mile sud și est de cea mai sudică provincie chineză, Hainan.

care delimitează revendicările Beijingului asupra aproape întregii Mări a Chinei de Sud. Această linie, formată din nouă liniuțe, se întinde la sute de mile sud și est de cea mai sudică provincie a Chinei, Hainan.

De asemenea, hărțile confiscate nu marcau granița maritimă dintre China și Japonia, au adăugat autoritățile.

Potrivit acestora, hărțile ar fi etichetat greșit „provincia Taiwan”, fără a preciza exact natura erorii.

China consideră Taiwanul o parte inalienabilă a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. În schimb, Taiwanul se consideră distinct de China continentală, având propria constituție și lideri aleși democratic.

Tensiunile din Marea Chinei de Sud izbucnesc periodic — cel mai recent, în weekendul trecut, când nave chineze și filipineze s-au confruntat din nou. Manila a acuzat o navă chineză că a lovit intenționat și a folosit tunuri de apă împotriva unei ambarcațiuni guvernamentale filipineze.

Beijingul a replicat că incidentul a avut loc după ce nava filipineză a ignorat avertismentele repetate și „s-a apropiat periculos” de cea chineză.