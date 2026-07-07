China şi-a pus în funcţiune cel mai nou reactor nuclear. Acesta foloseşte tehnologia Hualong One, cu apă sub presiune

China şi-a pus în funcţiune cel mai nou reactor nuclear. Sursa foto: Profimedia

Un nou reactor de la Centrala Nucleară Taipingling din China a intrat în funcțiune, pe fondul creșterii numărului de reactoare construite în provincia Guangdong, notează South China Morning Post.

Designul autohton chinezesc alimentează o amplă campanie de construcție a reactoarelor nucleare în Guangdong, cea mai mare economie provincială a țării, un nou reactor de tip Hualong One pregătindu-se să intre în exploatare comercială în această săptămână, chiar înainte de perioada de vârf a cererii de energie electrică din această vară.

China General Nuclear Power Group (CGN) a anunțat că reactorul nr. 2 al centralei nucleare Taipingling, situată în Huizhou, la mai puțin de 100 km de Hong Kong, a fost conectat sâmbătă la rețeaua electrică.

Multe dintre centralele nucleare din Guangdong, inclusiv prima dintre acestea, construită în urmă cu peste 30 de ani, au utilizat tehnologii străine datorită designului occidental superior, însă China își dezvoltă tot mai mult propriul lanț de aprovizionare intern pentru energia nucleară.

Cele mai recente proiecte de extindere a capacităților nucleare din Guangdong completează cele patru centrale deja existente care alimentează orașele din vecinătate; autoritățile urmăresc astfel să accelereze decarbonizarea, pe fondul creșterii rapide a cererii de energie electrică în această provincie cu o populație de 128 de milioane de locuitori și un PIB anual comparabil cu cel al Australiei sau al Coreei de Sud.

Beijingul urmărește să renunțe la combustibilii fosili, în special la cărbune, una dintre principalele surse care contribuie la schimbările climatice. Mizând și pe energia din surse regenerabile, a doua mare economie a lumii și cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră își propune să atingă vârful emisiilor până în 2030 și să ajungă la neutralitatea emisiilor de carbon până în 2060.

Tehnlogia Hualong One este tehnologia nucleară de generația a treia dezvoltată în China, care folosește reactoare cu apă sub presiune.