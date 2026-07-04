Un miliardar va construi 14 reactoare nucleare modulare mici în Marea Britanie pentru a alimenta 8 milioane de case timp de 60 de ani

Randare 3D a unui SMR. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Consorțiul SGE SMR, condus de miliardarul Michał Sołowow, a anunțat că vrea să construiască 14 reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) pe trei amplasamente din Marea Britanie, inclusiv pe amplasamentul unei foste centrale nucleare din Gloucestershire. Antreprenorul și pilotul de raliu polonez intenționează să folosească un capital privat în valoare de 35 de miliarde de lire sterline pentru a implementa suficiente SMR-uri pentru a alimenta 8 milioane de locuințe din Marea Britanie timp de peste 60 de ani sau chiar să susțină investiții în centre de date alături de Google, scrie The Guardian.

Un miliardar investește 35 de miliarde de lire sterline pentru a construi 14 reactoare nucleare modulare mici în Marea Britanie

Compania de dezvoltare nucleară a lui Sołowow, SGE, intenționează să realizeze o „investiție semnificativă” cuprinsă între 2,2 și 2,5 miliarde de lire sterline pentru fiecare reactor de 300 de megawați, alături de o serie de parteneri industriali, printre care se numără producătorul american GE Vernova și conglomeratul industrial japonez Hitachi, care se ocupă de proiectare.

Consorțiul, cunoscut sub numele de SGE SMR, speră să obțină trei amplasamente pentru reactoarele cu apă clocotită (BWR) până în iunie anul viitor, precum și un contract de sprijin guvernamental care ar garanta un preț „competitiv” pentru energia electrică odată ce va începe să genereze în 2034.

Sołowow nu a dezvăluit ce amplasamente speră să utilizeze pentru proiectul GE Vernova Hitachi BWRX-300 sau care companie energetică ar fi operatorul. Cu toate acestea, The Guardian scrie că acest consorți a depus o cerere pentru utilizarea amplasamentului Oldbury din sudul Gloucestershire, care a fost destinat la începutul acestui an dezvoltării SMR-urilor în cadrul programului nuclear avansat al guvernului.

Sołowow a declarat că, acest cadru al guvernului, care își propune să accelereze implementarea tehnologiilor nucleare, a creat „o cale clară către piață” în „țara cu una dintre cele mai experimentate forțe de muncă din domeniul nuclear din lume”.

„Din acest motiv, sunt încrezător că vom stabili un nou standard pentru dezvoltarea nucleară prin combinarea modelului nostru de afaceri disruptiv cu tehnologia dovedită de a zecea generație a BWRX-300. Ne vom baza puternic pe lanțul de aprovizionare din Marea Britanie. Este un element esențial pentru proiectul nostru. Proiectul nostru va crea un avantaj competitiv distinct pentru economia Marii Britanii”, a spus el.

Guvernul laburist a dezvăluit planurile pentru o extindere istorică a energiei nucleare în Anglia și Țara Galilor la câteva luni de la venirea la putere, Keir Starmer cerând companiilor de tehnologie să colaboreze cu guvernul pentru a construi SMR-uri care să alimenteze centrele de date AI mari consumatoare de energie din Marea Britanie.

Planurile SGE vor fi direct concurente cu Rolls-Royce pentru a fi prima companie care implementează IMM-uri în Marea Britanie, după ce compania britanică de inginerie a câștigat o licitație guvernamentală la începutul acestui an care îi permitea să înceapă să genereze energie până în 2032, cel mai devreme.

Acordul de asociere în participațiune al SGE, semnat săptămâna aceasta la Londra, include Google Cloud, cu care Sołowow speră că va fi, de asemenea, partener în investiții de până la 4,5 miliarde de lire sterline în centre de date pentru a utiliza producția nucleară. The Guardian scrie că aceasta este considerată o propunere însoțitoare, care nu face parte din cererea sa actuală.

În schimb, consorțiul speră să obțină o înțelegere similară cu contractul oferit proiectului nuclear Hinkley Point C. A optat pentru schema contractelor pe diferență, care plătește o rată fixă ​​din facturile de energie odată ce proiectul începe să genereze energie electrică, în loc de modelul controversat folosit pentru finanțarea proiectului Sizewell C. În cadrul acestei scheme, dezvoltatorul este plătit în timpul fazei de construcție, ceea ce înseamnă că plătitorii de facturi riscă costuri mai mari dacă există întârzieri.

Tom Greatrex, directorul executiv al asociației industriei nucleare, a declarat că planurile SMR ale SGE arată că acel cadru nuclear al guvernului „a reînviat și a stimulat interesul pentru proiectele nucleare private”.