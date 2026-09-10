Cine este Adrianos Golemis, primul astronaut al Greciei. Selectat din 25.000 de candidați, a stat un an în izolare totală în Antarctica

Adrianos Golemis, alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis la Summit-ul spațial de la Paris. Prime Minister Gr via X

Adrianos Golemis, care urmează să devină primul astronaut al Greciei, a fost prezentat de prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis la Summitul Spațial Internațional de la Paris, scrie joi cotidianul Ekathimerini.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe Mitsotakis să facă prezentarea în fața a 2.000 de participanți din aproximativ 90 de țări.

Prim-ministrul grec a subliniat că este un moment semnificativ pentru țara sa. El a precizat că Grecia nu avea, practic, nicio prezență în sectorul spațial în urmă cu doar câțiva ani, însă în prezent are 18 microsateliți pe orbită și dezvoltă o industrie internă de producție de sateliți.

Συμμετείχα στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης: ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα! Είμαστε πολύ υπερήφανοι! pic.twitter.com/PBKf0A26ET — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 9, 2026

Cine este primul astronaut din Grecia. A stat un an în izolare absolută în Antarctica

Adrianos Golemis, în vârstă de 39 de ani, este medic șef al echipei medicale a astronauților de la Agenția Spațială Europeană, ESA. El a studiat efectele misiunilor spațiale de lungă durată asupra corpului uman.

La începutul acestui an, a devenit primul grec selectat pentru antrenamentul astronauților din cadrul ESA, după ce, în 2022, a participat la procesul extrem de riguros de selecție a astronauților organizat de agenția europeană. El a reușit performanța de a se clasa în topul primilor 25 de candidați dintr-un total de peste 22.500 de aplicanți de pe tot continentul.

Antrenamentul său inițial a inclus pregătirea pentru viață și cercetarea științifică la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Înainte de a deveni medic pentru astronauți, Dr. Golemis a fost selectat de ESA pentru o misiune extremă de cercetare. El a petrecut un an complet în izolare absolută la stația științifică Concordia din Antarctica.

Acolo, a coordonat experimente complexe de psihologie și fiziologie umană. Condițiile de la stația Concordia (frig extrem de până la -80°C, lipsă de oxigen din cauza altitudinii și izolare totală timp de câteva luni pe timp de iarnă) sunt considerate de agențiile spațiale ca fiind cel mai fidel mediu similar de pe Pământ pentru simularea unei misiuni pe Marte.

Potrivit presei, Golemis este o persoană foarte activă: detine o licență de pilot pe aeronave ușoare, este scafandru certificat și pasionat de navigație și astrofotografie.

Golemis va pleca în spațiu cu o capsulă Dragon a companiei SpaceX

Premierul Mitsotakis a menționat că Golemis va călători în spațiu ca parte a unei misiuni Vast - a companiei americane Vast Space - și va efectua experimente la bordul ISS.

Zborul este programat să aibă loc în iulie 2027. Echipajul va fi lansat la bordul unei capsule SpaceX Dragon, propulsată de o rachetă Falcon 9. La bordul ei se vor afla Thomas Pesquet (Franța), comandantul misiunii, Aleš Svoboda (Republica Cehă), pilot, Adrianos Golemis (Grecia), specialist de misiune și un al patrulea membru, care urmează să fie anunțat.