„O schimbare istorică”. ESA primește o nouă misiune: apărarea Europei din spațiu

Cele 23 de state membre ale Agenției Spațiale Europene (ESA) au aprobat un buget pe trei ani record de 22,1 miliarde de euro. De asemenea, mandatul agenției a fost extins pentru a include și responsabilități în domeniul Securității și Apărării, ceea ce reprezintă o schimbare istorică pentru o instituție care a fost dedicată „exclusiv” explorării pașnice a spațiului, potrivit Politico.

„Cadrul interguvernamental al ESA oferă acreditările și instrumentele necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor și sistemelor spațiale...pentru securitate și apărare”, se arată în rezoluția adoptată în această săptămână statele membre, potrivit unei prezentări distribuite jurnaliștilor joi.

Agenția Spațială Europeană a numit acest pas în funcționarea sa drept o „schimbare istorică”.

Războiul din Ucraina a demonstrat importanța capabilităților spațiale, atât pentru colectarea de informații, cât și pentru comunicații securizate. Europa caută, de asemenea, să își reducă dependența și în acest domeniu de companii americane, inclusiv SpaceX, deținută de Elon Musk.

Un exemplu al noilor responsabilități ale agenției spațiale este noul proiect ESA de observare a Pământului cu utilizare duală, numit European Resilience from Space, care ar putea avea atât aplicații civile, cât și militare.

Polonia a fost vârful de lance în procesul de extindere a implicării ESA în domeniul Apărării, a declarat directorul general al agenției, Josef Aschbacher. În prezent, Varșovia și ESA discută despre înființarea unui nou centru al agenției în Polonia, care s-ar concentra pe securitate.

Cele 21,1 miliarde de euro alocate bugetului ESA reprezintă o creștere semnificativă față de bugetul anterior, de aproape 17 miliarde. 3,4 miliarde de euro ar urma să meargă către observarea Pământului, 2,1 miliarde vor fi alocate pentru comunicații, iar 900 de milioane de euro vor merge către dezvoltarea de lansatoare spațiale europene.

„Este uimitor”, a spus Aschbacher despre noul buget.

Germania este principalul contributor la bugetul ESA, cu aproximativ 5 miliarde de euro, urmată de Franța și Italia, cu peste 3 miliarde de euro fiecare.