Europa începe cursa pentru înlocuirea sateliților lui Elon Musk. Ce este “Proiectul Bromo”, arma giganților europeni împotriva Starlink

Companiile aerospațiale europene Leonardo, Airbus și Thales au decis să își unească afacerilor din domeniul sateliților, în cadrul „Proiectului Bromo”. FOTO: Hepta

Companiile aerospațiale europene Leonardo, Airbus și Thales au decis să își unească afacerilor din domeniul sateliților, în cadrul „Proiectului Bromo”, care să concureze de la egal la egal cu rivalii din China și Statele Unite, în special cu Starlink, compania lui Elon Musk, potrivit Euronews.

Un raport despre fuziunea afacerilor cu sateliți europeni a apărut încă de anul trecut, când surse oficiale au declarat că cele trei companii își vor combina activele afacerilor cu sateliți, în loc ca un singur partener să cumpere active de la restul companiilor.

Una dintre companiile cu care “Proiectul Bromo” își propune să rivalizeze este SpaceX, compania lui Musk, care a creat megaconstelația Starlink. Aproximativ 8.680 dintre sateliți sunt pe orbită, potrivit astronomului Jonathan MacDowell, care urmărește sateliții operaționali.

În 2021, Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite a aprobat planul lui Musk de a implementa cel puțin 12.000 de sateliți până în 2026.

Starlink este utilizat în toată Europa, în locuri precum Ucraina, unde se estimează că sunt utilizate aproximativ 50.000 de terminale pentru a menține online căile ferate, școlile și spitalele țării în cazul unei pene de curent.

Alte companii lucrează, de asemenea, pentru a concura cu Starlink, cum ar fi Eutelsat, care a primit recent o injecție de numerar de 1,35 miliarde de euro din partea guvernului francez, potrivit ziarului francez Le Monde.

Agenția Spațială Europeană lucrează, de asemenea, la o megaconstelație cu Thales, numită proiectul High-throughput Digital and Optical Network (HydRON), în cadrul căruia sateliții vor transmite semnale laser între ei și câteva rețele optice de la sol pentru a oferi viteze de internet de până la un terabyte pe secundă.