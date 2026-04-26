Cine este bărbatul care a tras focuri de armă la cina corespondenților de la Casa Albă. Fusese numit „profesorul lunii”

1 minut de citit Publicat la 08:44 26 Apr 2026 Modificat la 08:47 26 Apr 2026

FOTO: Profimedia Images

Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă, la care se adunaseră președintele Trump și alți oficiali, a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, scrie CNN.

Un profil de LinkedIn care corespunde cu numele și fotografia sa îl descrie ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru examene și meditații, potrivit CNN.

C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, potrivit postărilor de pe rețelele sociale ale companiei.

Conform profilului său de LinkedIn, Allen a absolvit California Institute of Technology în 2017 cu o diplomă de licență în inginerie mecanică și a obținut anul trecut o diplomă de master în informatică de la California State University-Dominguez Hills.

Allen s-a descris, de asemenea, ca dezvoltator de jocuri video pe profilul său de LinkedIn și se pare că a publicat un joc independent numit Bohrdom, pus în vânzare pe platforma de jocuri Steam la prețul de 1,99 dolari. El a înregistrat o marcă comercială pentru numele jocului în 2018.

Pe profilul său de LinkedIn, Allen a scris că „dezvoltă în prezent un al doilea joc, cu numele provizoriu «First Law»”.

Conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale, Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024.

Suspectul nu era cunoscut anterior de Poliție. Autoritățile cred că el a acţionat singur.

Potrivit primelor informații ale poliției, el era cazat la hotelul de patru stele Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

„Informaţii preliminare. Credem că a fost oaspete aici, la hotel”, a declarat Jeffery Carroll, şeful interimar al Departamentului de Poliţie Metropolitană, într-o conferinţă de presă sâmbătă seara.

Nu e cunoscut motivul atacului armat. Trump l-a descris ca fiind o „persoană bolnavă”.

Cole Tomas Allen se confruntă cu două capete de acuzare: folosirea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni violente și atacul asupra unor agenți federali cu ajutorul unei arme periculoase, a declarat Jeanine Pirro, procuror federal pentru districtul Washington. Ea a precizat că suspectul va fi adus luni în fața unei instanțe federale pentru a fi pus sub acuzare.