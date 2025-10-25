Cine este Catherine Connolly, femeia care a câștigat alegerile prezidențiale în Irlanda. Rivala ei și-a recunoscut înfrângerea

Catherine Connolly a lucrat ca psiholog şi ca avocat, iar în cursa alegerilor prezidenţiale în Irlanda a fost susţinută de Sinn Fein. Sursa foto: Hepta

Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează AFP, conform Agerpres.

"Catherine va fi o preşedintă pentru noi toţi şi va fi preşedinta mea", a declarat Heather Humphreys la televiziunea publică RTE.

Catherine Connolly a fost felicitată şi de vicepremierul irlandez Simon Harris, tot din partea formaţiunii Fine Gael, un pilon al coaliţiei de guvernământ. "Îi urez mult succes", a spus el.

Mandatul prezidenţial este de şapte ani, iar rolul preşedintelui este în mare măsură simbolic, însă cu atribuţii în consultările privind constituţionalitatea proiectelor de lege, înainte de promulgare. Un preşedinte poate fi ales de maximum două ori.

În vârstă de 68 de ani, Catherine Connolly a lucrat ca psiholog şi ca avocat, şi a fost susţinută în alegeri de Sinn Fein – al doilea partid parlamentar ca mărime, de social-democraţi, laburişti şi alte formaţiuni de stânga.

Catherine Connolly s-a pronunţat vehement în favoarea palestinienilor şi susţine neutralitatea militară a Irlandei, criticând utilizarea aeroportului Shannon de către militarii americani. Se consideră reprezentantă a unei "mişcări" şi "o voce pentru pace" şi unitate.

Heather Humphreys are 64 de ani şi a fost ministru în ultimul guvern de coaliţie. Are origini rurale şi – la fel ca oponenta sa – este mamă a doi copii. Ea s-a prezentat ca o candidată "de bun-simţ", pro-europeană şi susţinătoare a mediului de afaceri, promiţând că dacă va fi aleasă îşi va valorifica experienţa în guvern şi ca manager la Credit Union. De religie protestantă, ea a susţinut că are o înţelegere unică a diferitelor tradiţii din Irlanda, ţară majoritar catolică.

Este prima dată din 1973 când irlandezii au avut de ales doar dintre doi candidaţi.