Cine este românul arestat de ICE în Boston: acuzațiile procurorilor. A fost prins în urma unui flagrant

Ionuț Stamatin a fost pus sub acuzare la 10 decembrie 2025 de autoritățile americane. Foto: ICE Boston/X

Un român a fost arestat, săptămâna trecută, de Agenții de la Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) în Boston. Ionuț Andrei Stamatin este acuzat de autoritățile americane de mai multe infracțiuni sexuale, comise pe teritoriul Statelor Unite. Românul a fost prins în urma unui flagrant în care au fost implicați mai mulți ofițeri sub acoperire.

ICE Boston a scris, pe rețeaua socială X, că Ionuț Andrei Stamatin a fost arestat la data de 11 ianuarie. El este acuzat tentativă de viol asupra unei minore sub 18 ani, dar și de tentativă de corupere de minori.

On Jan. 11, ICE Boston arrested Iounut Andrei Stamatin, a criminal alien from Romania. Stamatin’s criminal charges include felony pay for sexual conduct with a child under 18, felony enticement of a child under 16, and attempt to commit a crime. pic.twitter.com/b5u3uYUjkO — ICE Boston (@EROBoston) January 14, 2026

De asemenea, potrivit unui comunicat transmis de Procuratura districtuală Cape and Islands, Stamatin, în vârstă de 24 de ani, a fost prins în urma unui flagrant pentru identificarea persoanelor implicate în exploatarea victimelor traficului de persoane în oraşul Falmouth din Cape Cod, Massachusetts.

„La 1 octombrie 2025, forțele de ordine au desfășurat o operațiune planificată de combatere a traficului de persoane în orașul Falmouth, axată pe identificarea și interceptarea indivizilor implicați în exploatarea victimelor.

Ofițeri sub acoperire au interacționat cu Ionuț Stamatin, care credea că aranjează un moment și un loc pentru a se angaja în activități sexuale plătite cu o fată de 15 ani. La scurt timp, anchetatorii au observat sosirea unui bărbat la locația stabilită și stabilirea contactului. Ulterior, s-a confirmat că bărbatul respectiv era Ionuț Stamatin”, se arată în comunicatul citat.

Stamatin a fost reținut pe loc.

„După ce a fost luat în custodie, a fost trimis un mesaj de confirmare către numărul de telefon al persoanei cu care fusese încheiat acordul pentru sex comercial. Membrii forțelor de ordine au observat că mesajul de confirmare a apărut pe telefonul aflat în posesia lui Ionuț Stamatin în momentul arestării. De asemenea, asupra acestuia au fost găsiți 170 de dolari în numerar, dar și 10 prezervative”, potrivit comunicatului citat.

Ionuț Stamatin a fost pus sub acuzare la 10 decembrie 2025 de autoritățile americane pentru: tentativă de corupere unui copil sub 16 ani, tentativă de viol asupra unui copil, determinarea unei persoane să se angajeze în prostituție sau activități sexuale comerciale și plata pentru acte sexuale cu un copil sub 18 ani. Acesta urmează să fie adus în fața Tribunalului Superior din Barnstable la o dată ulterioară.