Cine reprezintă România la Davos în absența lui Nicușor Dan. Merg trei miniștri și un consilier prezidențial

România participă, în perioada 19 - 23 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România participă, în perioada 19 - 23 ianuarie, la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos - Elveţia cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei. Aceasta nu îl include însă și pe președintele Nicușor Dan.

Delegația României va fi formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Potrivit MAE, ediţia din acest an a Forumului are drept temă centrală susţinerea dialogului ('A spirit of dialogue') şi reuneşte oficiali de nivel înalt (preşedinţi, prim-miniştri, miniştri etc.), reprezentanţi ai celor mai importante organizaţii şi instituţii internaţionale, ai mediului academic, presă, ONG-uri, transmite Agerpres.

„Agenda discuţiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale.

Pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente, WEF îşi propune ca ediţia din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparţială de dialog şi reprezintă şi contextul unor discuţii internaţionale în marja agendei privind noile evoluţii în dinamica relaţiilor transatlantice”, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Conform acestuia, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, revine la Davos după prezenţa din 2019, când a fost invitată ca expert în rolul de vorbitor, iar România are anul acesta cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, reflectând angajamentul împărtăşit la nivelul Guvernului şi al Administraţiei Prezidenţiale pentru întărirea diplomaţiei economice.