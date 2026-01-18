Davos 2026, locul în care cei mai puternici oameni din lume își dau ultima șansă de a salva vechea ordine mondială

Donald Trump va conduce cea mai mare delegație americană trimisă vreodată la Forumul Economic Mondial, în timp ce alți lideri pregătesc o contraofensivă față de politicile sale. sursa foto: Getty

„Spiritul dialogului”: tema ediției din acest an a Forumului Economic Mondial, reuniunea elitelor globale în aerul curat al Alpilor, la Davos, pare o ambiție eroică, în condițiile în care invitatul-vedetă, Donald Trump, a petrecut ultimul an distrugând ordinea mondială existentă, arată o analiză The Guardian.

Președintele va sosi la Davos, pe fundalul munților elvețieni acoperiți de zăpadă, alături de cea mai mare delegație americană văzută vreodată la WEF. Din delegație fac parte secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și emisarul special Steve Witkoff.

Anul trecut, la doar câteva zile după a doua sa învestire, Trump a intervenit prin videoconferință la Davos și a susținut un discurs dur, în care a amenințat cu tarife vamale generalizate, a cerut statelor NATO să își majoreze cheltuielile de apărare și a solicitat Rezervei Federale să reducă „imediat” dobânzile. Acest discurs a setat tonul pentru un an care s-a dovedit a fi haotic.

La un an distanță, ceea ce mai rămăsese din ordinea globală bazată pe reguli, deja pusă în pericol de invazia Rusiei în Ucraina și de ascensiunea regimului autocratic de la Beijing, se destramă rapid, iar „spiritul dialogului” s-a dovedit greu de găsit.

Reuniunea din acest an are loc într-un context geopolitic extrem de tulbure. Războiul din Ucraina continuă, iar președintele Volodimir Zelenski face deplasarea la Davos pentru a-și continua demersurile de mobilizare a sprijinului internațional.

Cu doar câteva zile înainte de plecarea la WEF, Trump a sugerat că Ucraina ar fi mai puțin dispusă la pace decât Rusia.

Atunci când WEF a întrebat peste 1.300 de politicieni, lideri de afaceri și academicieni care sunt temerile lor pentru viitor, aceștia au indicat „confruntarea geoeconomică” drept cel mai presant risc pentru următorii doi ani, respectiv lupta pentru dominație economică între marile puteri. A doua opțiune, ca nivel de îngrijorare, a fost războiul deschis între state.

Doar în ultimele săptămâni, Trump a trimis trupe pentru a-l captura pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro; a intensificat retorica privind anexarea Groenlandei; și a amenințat cu atacarea Iranului, în cazul în care reprimarea protestelor va continua.

Totuși, deși multilateralismul pe care WEF a fost creat să îl promoveze pare aproape de colaps, se conturează și o reacție de respingere a acestor tendințe. Aceasta a devenit evidentă prin decizia, rar întâlnită, a bancherilor centrali de a interveni public în disputa privind independența președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, prin publicarea unei scrisori comune fără precedent.

În timp ce Trump vine la Davos cu o delegație masivă, alți lideri sosesc hotărâți să susțină comerțul liber, cooperarea transatlantică și apărarea fermă a Ucrainei în fața agresiunii ruse. Printre aceștia se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Franței și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Un alt participant va fi secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Joi, în momentul în care și-a prezentat prioritățile pentru 2026, acesta a declarat că „atunci când liderii ignoră dreptul internațional – atunci când aleg ce reguli respectă și pe care le încalcă – nu subminează doar ordinea globală, ci creează și un precedent periculos”.

Rusia ar fi putut declanșa acest proces prin invazia Ucrainei, iar conflictul din Orientul Mijlociu a generat îngrijorări serioase privind crimele de război, mai ales în contextul bombardării aproape totale a Fâșiei Gaza de către Israel. Totuși, comportamentul Statelor Unite a adus ordinea internațională postbelică mai aproape de colaps.

„Erodarea dreptului internațional nu mai are loc în umbră”, a adăugat Guterres.

Cheltuielile militare globale au ajuns la 2.700 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 2.000 de miliarde de lire sterline, ceea ce înseamnă o creștere anuală de 9,4%, cea mai abruptă de la finalul Războiului Rece.

State din întreaga lume accelerează creșterea bugetelor pentru apărare, fie ca reacție la amenințările percepute din partea Rusiei, Chinei și SUA, fie ca urmare a evenimentelor din 2026, care îi conving pe lideri, atât din democrații, cât și din dictaturi, de necesitatea unor cheltuieli mai mari pentru război.

Cu toate acestea, în pofida proiecției de forță militară a SUA în țări precum Venezuela, diplomați de rang înalt cred, în mod discret, că acest comportament ar putea alimenta o rezistență tot mai mare în rândul populațiilor din întreaga lume.

Deși puterea americană rămâne semnificativă, China și alte state în curs de dezvoltare continuă să își mărească ponderea în economia globală, ceea ce înseamnă că echilibrul pe termen lung se îndepărtează treptat de SUA.

Până în prezent, eforturile lui Trump de a impune Ucrainei o pace favorabilă Rusiei au eșuat, pe fondul unei opoziții europene concertate. Președintele american a renunțat la un atac asupra Iranului, parțial în urma presiunilor intense din partea Arabiei Saudite și a altor state din Golf, îngrijorate de riscul unui război regional, dar și pentru că nu era clar dacă exista un răspuns militar extern credibil la represiunea regimului iranian.

Cooperarea multinațională continuă, dar atrage mai puțină atenție mediatică. În acest an, ONU va lansa un panel științific independent dedicat inteligenței artificiale: un grup de 40 de experți care va încerca să tempereze modelele de AI orientate preponderent spre profit, dominate de companii americane, aceleași companii care își vor prezenta produsele pe artera principală din Davos, Promenade.

La mai bine de 50 de ani de la înființare, capacitatea WEF de a atrage bogați și puternici rămâne intactă. Sunt așteptați peste 60 de șefi de stat sau de guvern, alături de 55 de miniștri ai economiei și finanțelor și peste 800 de directori executivi sau președinți ai unor mari corporații.

Companiile plătesc 27.000 de franci elvețieni, aproximativ 25.000 de lire sterline, pentru fiecare membru al delegației, la care se adaugă o taxă anuală consistentă de membru. Ca gest de incluziune, WEF folosește o parte din aceste venituri pentru a subvenționa participarea reprezentanților societății civile.

Încălțați cu clăpari de schi și purtând căciuli de blană, participanții se deplasează între locațiile conferinței, iau parte la dezbateri publice, organizează mii de întâlniri private în vastul perimetru al evenimentului și schimbă informații la petreceri nocturne alimentate cu șampanie, organizate în hotelurile stațiunii și în spațiile de apres-ski, multe dintre ele preluate temporar de sponsori din sectorul privat.

Printre liderii corporativi prezenți se numără Jensen Huang, președintele Nvidia, Satya Nadella, directorul general Microsoft, și Dario Amodei, fondator și director executiv al Anthropic, figuri-cheie ale boomului AI, care a susținut Wall Street și a sporit averile unui grup restrâns de miliardari americani în ultimele 12 luni.

O analiză comandată de organizația de mediu Greenpeace înaintea reuniunii arată că numărul zborurilor cu avioane private asociate cu Davos s-a triplat între edițiile din 2023 și 2025, ceea ce scoate în evidență impactul climatic al acestui eveniment anual.

Președintele WEF, Børge Brende, fost ministru norvegian, a declarat cu optimism pentru revista Time, într-un interviu acordat înainte de Davos, că „știm că președintele Trump și secretarii săi sunt foarte orientați spre încheierea de acorduri, iar pentru a ajunge la acorduri este nevoie de dialog”. Totuși, el a recunoscut că reuniunea are loc „în cel mai complicat context geopolitic de la înființarea WEF”.

Winnie Byanyima, directoarea executivă UNAIDS, care a coprezidat Davos în 2015 și a folosit platforma pentru a cere acțiuni împotriva inegalității globale, spune că prezența lui Trump este greu de conciliat cu scopul declarat al WEF.

„Din punctul meu de vedere, este o contradicție majoră. Lumea la care WEF ar putea contribui este una bazată pe reguli, previzibilă, în care mediul de afaceri colaborează cu guvernele – companiile pentru profit, guvernele pentru nevoile oamenilor. El reprezintă ideea că forța face dreptate.”

Ediția din acest an marchează începutul unei noi ere, fără prezența dominantă a lui „Mr. Davos”, fondatorul WEF, Klaus Schwab. În vârstă de 87 de ani, acesta a organizat primul summit de la Davos în 1971 și s-a retras din consiliul de administrație anul trecut, după ce avertizori de integritate au formulat acuzații, inclusiv privind cheltuieli neautorizate, la adresa lui Schwab și a soției sale, Hilde.

Schwab a contestat public aceste acuzații și a insistat că „de-a lungul întregii noastre activități, Hilde și cu mine nu am folosit forumul pentru îmbogățire personală”.

În urma unei investigații realizate de firma elvețiană de avocatură Homburger, consiliul de administrație al WEF l-a exonerat de „abateri materiale” în luna august a anului trecut.

„Neregulile minore, rezultate din delimitări neclare între contribuțiile personale și operațiunile forumului, reflectă un angajament profund, nu o intenție de abatere”, se arăta atunci într-un comunicat WEF.

Schwab nu este așteptat la reuniunea din acest an, dar, într-un posibil semn că îi lipsește vizibilitatea publică, va publica o nouă carte – una dintr-o serie – lansată concomitent cu Davos. Volumul, intitulat Restoring Truth and Trust, are 110 pagini și abundă în formulări precum „mi-am dedicat viața serviciului public” și „pentru cineva care a petrecut ani în cercuri diplomatice”.

Danny Sriskandarajah, directorul think tank-ului britanic New Economics Foundation, a fost cândva unul dintre Young Global Leaders ai WEF, grup care aduce perspective din societatea civilă și din mediul de afaceri în discuțiile de la Davos.

El nu participă în acest an și susține că WEF nu mai îndeplinește scopul pentru care Schwab l-a fondat în urmă cu mai bine de jumătate de secol.

„În opinia mea, a fost înaintea vremurilor sale, dar acum este o relicvă a trecutului”, spune el. „Schwab a fost vizionar când a spus că problemele lumii pot fi abordate doar printr-o abordare multi-actor și prin înțelegerea dimensiunilor globale ale acestor probleme.” Însă, în lipsa oricărei aparențe de „ordine globală bazată pe reguli”, afirmă el, „există probleme serioase, mai ales pentru că forumul nu răspunde în fața nimănui și nu are o legitimitate reală”.

Jamie Drummond, un alt Young Global Leader, care a cofondat organizația One împreună cu solistul trupei U2, Bono, spune că, la finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, înainte de criza financiară globală, discuțiile de la Davos contribuiau la conturarea agendei diplomatice a anului următor.

În 2000, Davos a găzduit lansarea Gavi, alianța public-privată care a vaccinat ulterior peste un miliard de copii.

„Am venit de câteva ori cu Bono”, spune el. „A fost util pentru lansarea inițiativei privind vaccinurile; a fost util pentru promovarea anulării datoriilor la începutul mileniului și în anii care au urmat, iar apogeul a venit când am contribuit la lansarea campaniei Make Poverty History, în 2005”.

El consideră că acel optimism a dispărut de mult, dar va fi prezent și în acest an, nu ca delegat oficial, ci în speranța că va influența unele dintre cele mai puternice persoane din lume.

„Acesta nu mai este apogeul Davosului, evenimentul se află în declin – dar nu a murit încă”, spune el.