Ciocniri cu nave comerciale și avioane pierdute peste bord. Raport devastator cu erorile de pe un portavion timp de 52 de zile de luptă

Nava Truman a petrecut 52 de zile consecutive efectuând atacuri împotriva rebelilor houthi. FOTO: Hepta

Un raport publicat joi de Marina SUA și prezentat de Washington Post arată provocările semnificative întâmpinate de unul dintre grupurile sale de portavioane pe parcursul a nouă luni de confruntări în Orientul Mijlociu, unde au avut loc mai multe erori grave în timp ce navele se luptau cu rebelii houthi.

Grupul de portavioane Truman a plecat din portul său de origine din Norfolk în septembrie 2024 - și până la întoarcerea sa în mai, portavionul însuși se ciocnise cu o navă comercială; crucișătorul său doborâse unul dintre avioanele de vânătoare ale acestuia, un alt avion de război a fost pierdut când a alunecat peste bord în timp ce portavionul efectua o manevră evazivă pentru a evita o rachetă care se apropia; și un al treilea avion a fost pierdut când un cablu de oprire a cedat în timp ce pilotul încerca să aterizeze.

În trei dintre cele patru incidente, anchetatorii au stabilit că fie antrenamentul deficitar, procedurile necorespunzătoare, fie oboseala echipajului au jucat roluri semnificative. Și, deși niciun membru al serviciului nu a murit, aceste incidente ar fi putut duce la multiple decese, a constatat Marina.

Ancheta a concluzionat că al patrulea incident - în care un F/A-18 Super Hornet parcat a alunecat din hangarul navei Truman în timp ce nava încerca să evite focul de armă provenit de la luptătorii houthi din Yemen - nu putea fi prevăzut. Și i-au lăudat pe marinarii implicați care și-au pus propria viață în pericol pentru a încerca să împiedice avionul de vânătoare să cadă peste bord, spun documentele. Dar anchetatorii au stabilit că incidentul ar fi putut fi prevenit dacă cei din camera de control a navei Truman ar fi comunicat în hangar că nava era pe cale să efectueze manevre de evitare.

52 de zile de luptă continuă

Nava Truman a petrecut 52 de zile consecutive efectuând atacuri împotriva rebelilor houthi, care, înarmați cu un vast arsenal de arme furnizate de Iran, au purtat o campanie de luni de zile care viza nave comerciale și militare care tranzitau Marea Roșie.

Atacurile Houthi, pe care grupul a declarat că le-a întreprins în solidaritate cu palestinienii asediați din Fâșia Gaza, au oprit aproape complet fluxul de transport maritim pe această cale navigabilă vitală, determinând administrația Biden inițial - și ulterior administrația Trump - să ia măsuri militare.

Întrucât campania susținută de bombardamente condusă de SUA viza locuri de lansare a rachetelor și depozite de arme din Yemen, portavionul Truman și navele de război care o însoțeau primeau în mod regulat foc de la rachete și drone de atac unidirecționale. Ritmul operațiunilor epuiza echipajele, care, au stabilit anchetatorii, dormeau adesea doar câteva ore între turele lungi de serviciu.

Investigațiile publicate joi au arătat, de asemenea, că unele dintre sistemele și personalul critic al navelor nu erau complet pregătite pentru a întreprinde o misiune de luptă.

În cazul cablului de oprire defect, de exemplu, personalul de întreținere și inspectorii Marinei nu a observat că dispozitivul era uzat. În mod crucial, însă, nu au reușit nici să identifice faptul că un știft din sistemul de care se agață avioanele de coborâre la aterizare pe puntea portavionului funcționa defectuos și îi lipseau piesele corespunzătoare. Când sistemul a cedat, avionul de aterizare nu s-a putut nici opri, nici ridica, forțând pilotul să se catapulteze în timp ce aeronava se prăbușea în apă.

Incidentul cu foc prietenos a avut loc pe 21 decembrie, la șapte zile după ce grupul de atac Truman a intrat în Marea Roșie. În momentul accidentului, aripa aeriană a portavionului lansase atacuri împotriva pozițiilor din Yemen, iar houthii au răspuns lansând rachete de croazieră antinavă și drone de atac unidirecționale, spunând că crucișătorul de protecție al navei Truman, USS Gettysburg, a petrecut „câteva ore” doborând-o, au descoperit anchetatorii. Spațiul aerian a devenit saturat de avioane de război americane și amenințări care se apropiau.

Navele de luptă nu erau pregătite

Anchetatorii Marinei au stabilit că nava de luptă Gettysburg nu era în condiții optime pentru o astfel de luptă, spun documentele. Sistemele sale de identificare a prietenilor sau dușmanilor se defecteau în medie de 11 ori pe zi, se arată în raport. Sistemul său de comunicații securizate se confrunta cu pierderi frecvente de conectivitate. Și senzorii cheie erau deficienți, a constatat Marina, ceea ce crea „un risc crescut de fratricid”.

În februarie, când Truman s-a ciocnit cu nava comercială Besiktas, grupul de portavioane era desfășurat timp de cinci luni. Echipajele navei le-au spus anchetatorilor că dormeau doar două până la patru ore între gărzi, descriind cultura navei ca fiind „pur și simplu gata”.

În acel incident, în timp ce Truman se apropia de Canalul Suez, nu a redus viteza în ciuda altor traficuri maritime din zonă, se arată în raport. Anchetatorii au descoperit că persoanele care stăteau de gardă fără experiență și obosite și ceea ce au numit o „cultură a nerespectării procedurilor” au agravat situația periculoasă.

Truman a suferit daune de aproape 700.000 de dolari din cauza coliziunii, dar nimeni nu a fost ucis la bordul niciunei nave.