Ciocniri violente între civili și militarii care păzeau o casă de lângă Kiev. Oamenii acuză că erau ținuți bărbați recrutați cu forța

2 minute de citit Publicat la 14:10 03 Noi 2026 Modificat la 14:17 03 Noi 2026

Incidentul violent a avut loc luni. Foto: capturi SBI

Au fost ciocniri violente între civili și militari ai Gărzii Naționale din Ucraina într-un sat de lângă Kiev. După ce au aflat de pe rețelele sociale că în locuința din Petropavlivska Borșciagivka ar fi ținuți bărbați recrutați forțat, zeci de oameni s-au dus acolo și au încercat să intre în clădire. Când li s-a interzis accesul, au aruncat cu grenade fumigene, au spart ferestre, au rupt un gard și au avariat mai multe mașini de poliție.

Incidentul violent a avut loc luni. Generalul serviciilor de informaţii militare ucrainene Kirilo Budanov s-a deplasat personal acolo pentru a calma spiritele, relatează Agerpres.

„Organele de securitate şi instituţiile autorizate clarifică toate detaliile pentru a obţine o imagine obiectivă şi completă a celor întâmplate, pentru a lua măsurile necesare în vederea tragerii la răspundere a celor vinovaţi şi pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente în viitor”, a transmis Budanov marţi pe X.

Potrivit postului public ucrainean Suspilne, unele dintre persoanele care s-au adunat în faţa casei respective pentru a protesta au afirmat că sunt rude ale unor bărbaţi recrutaţi care, se presupune, că erau reţinuţi împotriva voinţei lor în acea clădire.

O femeie, care s-a identificat ca Valentina, a declarat că militarii responsabili de clădire i-au cerut să plătească o sumă de bani pentru ca soţul ei, care se pare era reţinut în clădire, să poată primi îngrijiri medicale.

Însă, potrivit SBI, Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei, violențele au avut loc după ce pe rețelele sociale a apărut informația că acolo ar fi fost ținuți bărbați recrutați forțat, înainte să fie trimiși pe front. Totuși, potrivit SBI, acolo se aflau bărbați care și-au părăsit posturile fără voie.

„Potrivit informațiilor disponibile, evenimentele s-au petrecut în apropierea unei locuințe private folosite pentru cazarea temporară a militarilor din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei, care s-au întors după ce au părăsit unitatea militară fără autorizare (SZCh).

După ce pe rețelele sociale au apărut informații potrivit cărora militarii ar fi fost reținuți ilegal, mai mulți cetățeni s-au adunat în apropierea locuinței. Conflictul a degenerat în ciocniri, în timpul cărora s-au tras focuri de armă și au fost avariate mai multe vehicule ale poliției”, a transmis SBI într-un comunicat de presă.

De altfel, și Budanov a scris pe X că evenimentele din Petropavlivska Borșciagivka nu au avut loc fără „influențe”. „Persoanele implicate și cei care au inițiat aceste evenimente vor fi, fără îndoială, identificați și trași la răspundere, iar în cadrul structurilor de aplicare a legii vor fi luate măsurile care se impun”, a spus el.

Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування. — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) November 3, 2026



Poliţia ucraineană a negat într-un comunicat că s-ar fi produs un deces în interiorul clădirii, aşa cum au susţinut unii dintre cei prezenţi la locul incidentului, unde au apărut mai multe ambulanţe. Forţele de ordine au declarat că nimeni nu era reţinut împotriva voinţei sale în acea casă.



Potrivit publicaţiei ucrainene Kyiv Independent, peste 12 bărbaţi au fost scoşi din clădire şi transportaţi cu autobuzul într-un alt loc în timpul incidentului, în timp ce civili adunaţi în faţa casei încercau să intre în clădire.

Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineţ, a cerut marţi o anchetă cu privire la cele întâmplate, care să stabilească de ce membri ai Gărzii Naţionale se aflau în acea casă şi ce fel de activităţi desfăşurau acolo.