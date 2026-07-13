Cipru obține avizul tehnic din partea UE pentru aderarea la Schengen. Decizia finală o vor lua statele membre

Cipru obține avizul tehnic din partea UE pentru aderarea la Schengen. Imagine cu stațiunea Aiya Napa din Cipru. Foto: Getty Images

Bruxelles-ul dă undă verde Nicosiei în privința securității și a controalelor la frontieră, lăsând însă decizia finală în seama statelor membre, notează KNews.

Cipru este pe cale să adere la spațiul Schengen, conform unei evaluări tehnice a UE prezentate Comitetului Schengen competent, pe 26 iunie. Surse indică faptul că UE a acordat Ciprului o evaluare pozitivă, calificând țara drept pregătită din punct de vedere tehnic pentru participarea deplină la spațiul Schengen.

Evaluarea a separat aceste aspecte tehnice de tensiunile politice ale insulei, generate de ocupație și de prezența bazelor britanice. UE consideră că aceste complicații afectează securitatea internă, în timp ce Nicosia susține, potrivit informațiilor, că acestea nu prezintă riscuri legate de migrație sau de altă natură pentru Uniune.

Decizia privind aderarea Ciprului la spațiul Schengen trece acum în sarcina Consiliului, unde statele membre vor fi chemate să adopte o decizie politică. Nicosia intenționează să valorifice atât evaluarea sa tehnică pozitivă, cât și argumentul potrivit căruia aderarea la acest spațiu unic ar favoriza o soluționare a problemei cipriote. Autoritățile susțin că apartenența ar servi drept instrument pentru pace, în loc să creeze aparența unei frontiere rigide între zonele libere și cele ocupate.

Problema bazelor britanice

O sursă din cadrul sediului UE a declarat că raportul de 60 de pagini întocmit de oficialii europeni consideră adecvate controalele actuale de la Linia Verde. Totuși, raportul precizează că aceste măsuri trebuie detaliate și clarificate pe deplin în legislația UE, pe baza Regulamentului privind Linia Verde și a Protocolului 10 la Tratatul de aderare a Republicii Cipru.

În ceea ce privește bazele britanice, oficialii au decis că este necesară o consolidare a capacităților operaționale pentru a asigura un nivel de securitate în fața migrației ilegale și a amenințărilor la adresa ordinii publice care să corespundă standardelor UE.

Informațiile conexe indică faptul că, în urma evaluării tehnice realizate de UE, Philippa Karsera Christodoulides, șefa Direcției Schengen din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a întocmit o notă internă în care descrie situația actuală ca fiind una critică. Se pare că ea recomandă un demers diplomatic coordonat, constant și bine fundamentat, astfel încât progresele tehnice realizate de Cipru să se poată concretiza într-o decizie politică a statelor membre de a aproba aderarea insulei la spațiul Schengen.

Cu toate acestea, mai multe surse indică faptul că Nicosia consideră că nu există motive de îngrijorare. Într-o notă internă a Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Schengen subliniază, se pare, că nu sunt necesare modificări pe teren.

O altă sursă susţine că nota întocmită de Christodoulides este în concordanță cu detaliile raportului de evaluare al UE, menționând că verificările de-a lungul Liniei Verzi și la punctele de trecere au fost considerate pe deplin satisfăcătoare, iar supravegherea, excelentă.

Aceleași informații indică faptul că Direcția Schengen estimează că statutul Liniei Verzi nu va fi afectat de noile controale care decurg din aderarea deplină la spațiul Schengen, ceea ce înseamnă că persoanele care călătoresc legal în prezent vor putea continua să facă acest lucru.

Se pare că Ministerul Afacerilor Externe susține că integrarea deplină în spațiul Schengen va încuraja, de fapt, găsirea unei soluții la problema cipriotă și va restabili dreptul deplin la liberă circulație în cadrul acestui spațiu pentru toți ciprioții. Ministerele afirmă că acest lucru nu va constitui un obstacol, întrucât libera circulație este un instrument pentru pace și progres pe care Ciprul intenționează să îl utilizeze.

Linia Verde

În ceea ce privește Linia Verde, surse din cadrul instituțiilor UE au subliniat că raportul oficialilor europeni recunoaște caracterul adecvat al controalelor asupra persoanelor efectuate în prezent la punctele de trecere.

Raportul arată poziția corectă din punct de vedere juridic conform căreia Linia Verde nu constituie o frontieră externă a UE, deși evită să abordeze posibila apariție a unei frontiere stricte între zonele libere și cele ocupate în cazul în care Ciprul ar adera la Acordul Schengen înainte de soluționarea problemei cipriote.

Raportul UE descrie sistemul de supraveghere de la Linia Verde ca fiind fiabil și avansat din punct de vedere tehnologic. Acesta sugerează că măsurile aplicate la punctele de trecere ar trebui definite cu o mai mare claritate și detaliere în temeiul legislației UE, pe baza Protocolului 10 la Tratatul de aderare a Republicii Cipru și a Regulamentului privind Linia Verde.

n ceea ce privește bazele britanice, raportul UE solicită o cooperare actualizată și consolidată cu autoritățile Republicii Cipru, pentru a îndeplini cerințele privind implementarea deplină a acquis-ului Schengen.

Această consolidare vizează atât controalele efectuate la cele două puncte de trecere administrate de bazele britanice, cât și circulația personalului militar britanic și a familiilor acestora în spațiul Schengen, odată ce Ciprul va deveni membru cu drepturi depline.

Un pas important către obiectivul Nicosiei

Evaluarea tehnică pozitivă este considerată un pas major către aderarea deplină a Republicii Cipru la spațiul Schengen, deși aceasta necesită în continuare aprobarea politică a statelor membre. Urmând procedura standard, Nicosia poate acum să răspundă sau să ofere clarificări cu privire la raport, în special în legătură cu complicațiile generate de ocupație și cu cooperarea privind bazele britanice.

Ulterior, în cadrul Consiliului vor începe consultările politice referitoare la integrarea deplină. Începând cu anul 2021, Ciprul a soluționat cu succes 120 de recomandări vizând cele șase domenii ale normelor Schengen, aspect detaliat într-un raport de 60 de pagini întocmit de serviciile UE. Raportul concluzionează că Ciprul este pregătit din punct de vedere tehnic pentru o participare deplină și abordează cu optimism aspectele rămase în suspensie, sugerând că acestea sunt în curs de soluționare.

Comitetul Schengen a remarcat faptul că Poliția din Cipru utilizează pe deplin Sistemul de Informații Schengen de aproximativ trei ani, înregistrând progrese semnificative în utilizarea sistemelor informatice și în dezvoltarea instrumentelor tehnice. Comitetul continuă să solicite îmbunătățiri în ceea ce privește biroul SIRENE și Punctul unic de contact, deși Ministerul Afacerilor Externe precizează că aceste aspecte au fost deja soluționate în mod corespunzător.