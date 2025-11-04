CNN: Trump s-a uitat la Fox News în Air Force One. Apoi, a anunțat că se gândește să atace Nigeria

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat că se gândeşte să atace Nigeria după ce s-a uitat la un reportaj Fox News în Air Force One. Totul s-a întâmplat în timp ce se îndrepta vineri spre Florida, după ce a urmărit un reportaj despre modul în care creștinii erau vizați de grupurile teroriste islamice din Nigeria, au declarat două surse familiarizate cu subiectul pentru CNN. Potrivit mărturiilor făcute de cele două persoane, liderul de la Casa Albă s-a uitat la TV timp de o oră.
Conform sursei citate, situația dificilă a creștinilor din Nigeria a devenit un punct central al atenției lui Donald Trump pe tot parcursul weekendului, determinându-l să îi ceară direct secretarului său al apărării să "se pregătească pentru o posibilă acțiune" și să avertizeze că SUA ar intra în Nigeria "cu armele pregătite" pentru a proteja populația creștină din cea mai populată țară a Africii.
Una dintre sursele familiare cu modul în care liderul de la Casa Albă gândește în legătură cu acest subiect a declarat pentru CNN că amenințările președintelui la adresa țării au rolul de a "vedea cum va răspunde Nigeria".
Întrebat dacă are în vedere trimiterea de trupe pe teren sau atacuri aeriene în Nigeria, Donald Trump a declarat reporterilor aflaţi la bordul Air Force One: "Ar putea fi. Adică, alte lucruri. Am în vedere multe lucruri. Ei ucid un număr record de creştini în Nigeria… Ei ucid creştinii şi îi ucid în număr foarte mare. Nu vom permite ca asta să se întâmple".
Preşedintele american a făcut această declaraţie, fără a da mai multe detalii, duminică seara, în timp ce se întorcea la Washington după un weekend petrecut la casa sa de vacanţă din Florida.