CNN: Trump s-a uitat la Fox News în Air Force One. Apoi, a anunțat că se gândește să atace Nigeria

Donald Trump, preşedintele SUA, la bordul Air Force One. Sursa foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat că se gândeşte să atace Nigeria după ce s-a uitat la un reportaj Fox News în Air Force One. Totul s-a întâmplat în timp ce se îndrepta vineri spre Florida, după ce a urmărit un reportaj despre modul în care creștinii erau vizați de grupurile teroriste islamice din Nigeria, au declarat două surse familiarizate cu subiectul pentru CNN. Potrivit mărturiilor făcute de cele două persoane, liderul de la Casa Albă s-a uitat la TV timp de o oră.

Președintele maerican s-a enervat "imediat" din cauza celor văzute, a spus una dintre surse, și a cerut să primească mai multe informații pe această problem]. La scurt timp după ce Air Force One a aterizat în West Palm Beach, el a transmis un mesaj pe Truth Social.

"Creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria. Mii de creștini sunt uciși. Islamismul radical este responsabil pentru acest masacru în masă", a scris Donald Trump pe reţeaua lui de socială, adăugând că va face din Nigeria o "Ţară care prezintă un motiv de îngrijorare deosebită", în conformitate cu Legea Internațională privind Libertatea Religioasă.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că președintele "urmărea această problemă de ceva timp și, deja, începuse să se gândească să posteze despre ea pe Truth".