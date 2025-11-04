Antena 3 CNN Externe CNN: Trump s-a uitat la Fox News în Air Force One. Apoi, a anunțat că se gândește să atace Nigeria

CNN: Trump s-a uitat la Fox News în Air Force One. Apoi, a anunțat că se gândește să atace Nigeria

A.E.D.
2 minute de citit Publicat la 11:04 04 Noi 2025 Modificat la 11:05 04 Noi 2025
poza din 2 noiembrie 2025 in care apare Donald Trump
Donald Trump, preşedintele SUA, la bordul Air Force One. Sursa foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat că se gândeşte să atace Nigeria după ce s-a uitat la un reportaj Fox News în Air Force One. Totul s-a întâmplat în timp ce se îndrepta vineri spre Florida, după ce a urmărit un reportaj despre modul în care creștinii erau vizați de grupurile teroriste islamice din Nigeria, au declarat două surse familiarizate cu subiectul pentru CNN. Potrivit mărturiilor făcute de cele două persoane, liderul de la Casa Albă s-a uitat la TV timp de o oră.

Președintele maerican s-a enervat "imediat" din cauza celor văzute, a spus una dintre surse, și a cerut să primească mai multe informații pe această problem]. La scurt timp după ce Air Force One a aterizat în West Palm Beach, el a transmis un mesaj pe Truth Social.
 
"Creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria. Mii de creștini sunt uciși. Islamismul radical este responsabil pentru acest masacru în masă", a scris Donald Trump pe reţeaua lui de socială, adăugând că va face din Nigeria o "Ţară care prezintă un motiv de îngrijorare deosebită", în conformitate cu Legea Internațională privind Libertatea Religioasă.
 
Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că președintele "urmărea această problemă de ceva timp și, deja, începuse să se gândească să posteze despre ea pe Truth".

Conform sursei citate, situația dificilă a creștinilor din Nigeria a devenit un punct central al atenției lui Donald Trump pe tot parcursul weekendului, determinându-l să îi ceară direct secretarului său al apărării să "se pregătească pentru o posibilă acțiune" și să avertizeze că SUA ar intra în Nigeria "cu armele pregătite" pentru a proteja populația creștină din cea mai populată țară a Africii.

Una dintre sursele familiare cu modul în care liderul de la Casa Albă gândește în legătură cu acest subiect a declarat pentru CNN că amenințările președintelui la adresa țării au rolul de a "vedea cum va răspunde Nigeria".

Întrebat dacă are în vedere trimiterea de trupe pe teren sau atacuri aeriene în Nigeria, Donald Trump a declarat reporterilor aflaţi la bordul Air Force One: "Ar putea fi. Adică, alte lucruri. Am în vedere multe lucruri. Ei ucid un număr record de creştini în Nigeria… Ei ucid creştinii şi îi ucid în număr foarte mare. Nu vom permite ca asta să se întâmple".

Preşedintele american a făcut această declaraţie, fără a da mai multe detalii, duminică seara, în timp ce se întorcea la Washington după un weekend petrecut la casa sa de vacanţă din Florida.

×
Etichete: Donald Trump reportaj Fox News avion crestini creștinii grupuri teroriste islamice Nigeria Florida Air Force One

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close