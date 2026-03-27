Coadă kilometrică la o benzinărie din Belgia după ce angajații au greșit prețul motorinei. Oamenii au adus și canistre

Publicat la 14:40 27 Mar 2026 Modificat la 14:50 27 Mar 2026

O coadă uriaşă s-a format la o benzinărie din Belgia, după ce angajaţii au afişat din greşeală un preţ al motorinei cu 50 de cenţi mai mic decât la restul staţiilor de alimentare din oraş.

Vestea despre oferta de nerefuzat s-a răspândit rapid. Sute de şoferi s-au adunat la rând în câteva zeci de minute.

Unii dintre ei şi-au adus şi canistre, ca să facă stocuri de motorină la 1,70 de euro litrul.

După câteva ore, angajaţii benzinăriei au corectat eroarea, iar preţul a revenit la 2 euro şi 20 de cenţi.

Până la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, motorina se vindea în Belgia cu aproximativ 1,70 euro/litru, iar benzina sub 1,70 euro, însă azi prețurile au ajuns la circa 2,20 euro, respectiv peste 2 euro/litru.