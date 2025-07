Coca-Cola va lansa o nouă versiune a sucului său, cerută de Trump. Ce va schimba compania la celebra rețetă

Coca-Cola a confirmat că va lansa un nou suc fabricat cu zahăr din trestie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Coca-Cola a confirmat marți că va lansa un nou suc, fabricat cu zahăr din trestie. Anunțul vine în urma unei postări pe rețelele sociale a președintelui Donald Trump de săptămâna trecută, în care acesta susținea că a convins compania să înlocuiască siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză, potrivit CNN.

Compania a dezvăluit în raportul său de câștiguri că, „ca parte a agendei sale continue de inovare”, va lansa în toamnă o „ofertă fabricată cu zahăr din trestie din SUA” ca parte a gamei sale de produse. Unele versiuni de Coca-Cola folosesc deja zahăr din trestie, inclusiv Coca-Cola vândută în Mexic.

„Această adăugare este menită să completeze portofoliul de bază puternic al companiei și să ofere mai multe opțiuni în funcție de ocazii și preferințe”, a declarat Coca-Cola într-un comunicat. Compania ar putea dezvălui mai multe detalii în cadrul convorbirii sale cu analiștii de pe Wall Street, în cursul acestei dimineți.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că Coca-Cola „a fost de acord” să utilizeze zahăr din trestie în băuturile sale. Dar anunțul de marți arată că rețeta emblematică a Coca-Cola nu se schimbă și va continua să folosească sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză. În schimb, compania va crea un produs Coca-Cola separat care include zahăr din trestie.

Ce este siropul de porumb

Coca-Cola produsă în America este fabricată cu sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză, un ingredient împotriva căruia secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane al lui Trump, Robert F. Kennedy Jr. a pledat agresiv.

Kennedy, care a condus campania de eliminare a multor ingrediente artificiale și foarte prelucrate din alimentele americane, a numit siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză o „formulă pentru a vă face obezi și diabetici” într-un episod din septembrie al podcastului Dr. Jordan Peterson.

Siropul de porumb este un îndulcitor obișnuit și ieftin, motiv pentru care Coca-Cola a făcut această schimbare cu mulți ani în urmă. Dar, potrivit experților în sănătate, sucurile umplute cu zahăr nu sunt sănătoase, chiar dacă sunt făcute cu zahăr din trestie în loc de sirop de porumb.

„Consumul excesiv de zahăr din orice sursă dăunează sănătății”, a declarat anterior pentru CNN Eva Greenthal, cercetător principal în domeniul politicilor la Center for Science in the Public Interest, un grup non-profit de apărare a consumatorilor. „Pentru a face aprovizionarea alimentară a SUA mai sănătoasă, administrația Trump ar trebui să se concentreze pe mai puțin zahăr, nu pe zahăr diferit”.

Între timp, rivalul PepsiCo nu face nicio schimbare majoră. Cu toate acestea, recent anunțatul său suc prebiotic conține zahăr din trestie, la fel ca și marca Poppi, recent achiziționată.

„Zahărul este mai scump în SUA decât în multe părți ale lumii, deci cred că există o discuție cu guvernul, probabil, despre cum să facem zahărul mai accesibil în SUA, cum să avem o strategie agricolă care, probabil, să reducă costul zahărului și care va facilita o mare parte din tranziție pentru noi și pentru întreaga industrie”, a declarat Ramon Laguarta, CEO PepsiCo, la CNBC săptămâna trecută.