Cod roșu de vreme rea în Irlanda: vânturi extreme și risc de inundații. MAE emite alertă pentru cetățenii români

1 minut de citit Publicat la 19:48 09 Dec 2025 Modificat la 19:48 09 Dec 2025

Prognoza indică vânt puternic din sectorul sud-sud-vest, cu intensificări ce pot ajunge local la nivelul unei furtuni violente. sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află în Irlanda, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în perioada următoare că Serviciul de Meteorologie irlandez (Met Eireann) a emis o avertizare meteo cod roșu pentru intervalul 9-10 decembrie, relatează Agerpres.

Potrivit comunicatului MAE, este vorba despre o avertizare de furtună pentru sectorul maritim din sudul și sud-vestul Irlandei, pe zona cuprinsă între Carnsore Point (Wexford), Roche’s Point (Cork) și Loop Head (Clare). Prognoza indică vânt puternic din sectorul sud-sud-vest, cu intensificări ce pot ajunge local la nivelul unei furtuni violente.

Aceleași condiții sunt prognozate și pentru întreaga coastă atlantică din nord-vest, de la Loop Head (Clare) la Erris Head (Mayo) și până la Malin Head (Donegal).

Autoritățile irlandeze avertizează că fenomenelor li se pot asocia rafale severe, intensitate de vijelie, riscuri de inundații în zonele de coastă joase – în special în timpul mareelor înalte – depășirea digurilor de către valuri, condiții dificile de deplasare, dislocarea obiectelor nefixate, afectarea evenimentelor în aer liber și pene de curent.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României în Irlanda: +35316681150; +35316674318; +35316674325.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund permanent.

Pentru situații speciale, cu caracter de urgență, este disponibil și telefonul de permanență al Ambasadei la Dublin: +353864684351.