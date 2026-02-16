Comandantul distrugătorului USS Mason, care a luptat cu rebelii Houthi, a fost demis. ”S-a pierdut încrederea în capacitatea lui”

Căpitanul Chavius ​​G. Lewis a comandat USS Mason din noiembrie 2024. Foto: Marina SUA

Comandantul distrugătorului USS Mason al Marinei SUA a fost eliberat din funcție vineri, au anunțat oficiali din armată, fără a oferi detalii specifice despre decizie, scrie Stars and Stripes.

Căpitanul Chavius ​​G. Lewis, care comandase nava din noiembrie 2024, a fost demis de contraamiralul Alexis T. Walker, comandantul Grupului de Atacare al Portavioanelor 10, „din cauza pierderii încrederii în capacitatea lui Lewis de a comanda”, potrivit unui comunicat de presă al Marinei.

Marina - la fel ca celelalte servicii militare ale Pentagonului - invocă adesea „o pierdere de încredere” atunci când îi eliberează pe lideri de responsabilități fără a oferi o explicație specifică. „Marina menține cele mai înalte standarde pentru lideri și îi trage la răspundere atunci când aceste standarde nu sunt îndeplinite”, a declarat serviciul în anunț.

Oficialii Marinei au refuzat să ofere detalii suplimentare despre demiterea lui Lewis. Lewis a fost trimis temporar la Grupul Naval de Suprafață Sud-Est. Căpitanul de marină Kevin Hoffman a fost numit comandantul navei Mason, potrivit serviciului.

În 2023 și 2024, înainte ca Lewis să preia comanda, nava a participat la acțiuni semnificative în Orientul Mijlociu, unde a răspuns atacurilor rebelilor houthi susținuți de Iran asupra rutelor maritime internaționale din bastioanele lor din Yemen. Nava a fost creditată cu doborârea mai multor drone de atac houthi și lovirea unor ținte houthi cu rachete de croazieră în timpul acelei campanii.



USS Mason desfășoară în prezent un exercițiu al Unității Compozite de Antrenament în nordul Oceanului Atlantic pentru a se pregăti pentru o altă potențială desfășurare. Oficialii Marinei au declarat că îndepărtarea lui Lewis „nu are impact asupra misiunii sau programului navei”.

Lewis, ofițer de război de suprafață, este absolvent al Universității Georgia Southern și a fost numit în serviciu prin intermediul Școlii Candidaților Ofițeri în anul 2000, conform biografiei sale din Marină. A servit la bordul numeroaselor nave ale Marinei și a comandat anterior navele de luptă USS Sioux City și USS Wichita.







