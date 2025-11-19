Comisia Europeană propune un sistem de urgență pentru transportul de trupe în țările membre. EMERS ar urma să fie activat în 48 de ore

Exerciții militare NATO în Polonia. Foto: Getty Images

Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgenţă pentru a accelera mişcarea transfrontalieră a trupelor şi echipamentelor militare, scrie Agerpres, care citează DPA.

Mișcarea vine ca răspuns la ameninţările tot mai mari din partea Rusiei la adresa securităţii blocului comunitar.

Planul ar oferi operaţiunilor de transport militar acces prioritar la reţelele de transport, infrastructură şi servicii conexe în întreaga Uniunea Europeană în cazul unei crize.

De asemenea, ar urma să fie permise excepţii de la regulile privind programul de lucru al şoferilor, de la cerinţele naţionale de notificare şi de la reglementările privind mediul sau zgomotul.

Vehiculele feroviare ar putea fi utilizate în afara zonelor lor de operare aprobate în mod normal.

Un document de lucru subliniază că, în crize în care timpul de reacţie este critic, Europa nu îşi poate permite să acţioneze lent.

Planul prevede prioritate pentru forțele armate

Situaţiile care necesită o desfăşurare militară rapidă, la scară largă, apar adesea fără avertisment şi nu se pot baza pe o coordonare ad-hoc sau pe bunăvoinţa fiecărui stat membru în parte, se menționează în acest draft, care subliniază nevoia "unui plan clar şi prioritate garantată pentru forţele armate" pentru a da descurajării o greutate reală.

După prezentare, propunerea va fi supusă dezbaterii miniştrilor UE şi Parlamentului European.

Dacă este aprobat, planul ar putea fi activat în termen de 48 de ore în caz de urgenţă.

Documentul de lucru îl numește Sistemul European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitate Militară, EMERS.

Iniţiativa urmează unor evaluări ale serviciilor de informaţii care sugerează că Rusia ar putea fi capabilă din punct de vedere militar să lanseze un alt război până în 2030

"Rusia nu are capacitatea de a lansa un atac asupra UE astăzi, dar s-ar putea pregăti în anii următori", a avertizat în octombrie Kaja Kallas, şefa politicii externe a UE.