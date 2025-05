Comisia Europeană spune că Rusia nu ar putea continua războiul fără sprijinul Chinei: Rămâne un facilitator-cheie al Kremlinului

"China rămâne un facilitator-cheie pentru continuarea războiului de agresiune al Rusiei. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a declarat luni că, fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua războiul împotriva Ucrainei "cu aceeaşi forţă" şi a subliniat că Beijingul "rămâne un facilitator-cheie" al Kremlinului. Purtătoarea de cuvânt a CE, Anitta Hipper, a făcut această declaraţie după ce i s-a cerut să comenteze prezenţa preşedintelui chinez Xi Jinping la parada militară de la Moscova, pe 9 mai, pentru ceremonia dedicată împlinirii a 80 de ani de la victoria Armatei Roşii din Al Doilea Război Mondial, scrie Agerpres.

"China rămâne un facilitator-cheie pentru continuarea războiului de agresiune al Rusiei, astfel încât, fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar fi în măsură să-şi continue războiul de agresiune împotriva Ucrainei cu aceeaşi forţă", a declarat Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a CE, în cadrul briefingului zilnic al instituţiei.



Declaraţiile au venit după ce i s-a cerut să comenteze prezenţa preşedintelui chinez Xi Jinping la parada militară de la Moscova de pe 9 mai, pentru ceremonia dedicată împlinirii a 80 de ani de la victoria Armatei Roşii asupra Germaniei naziste.



"Comisia Europeană a luat la cunoştinţă vizita lui Xi Jinping la Moscova", a spus Hipper, amintind că China este ţară membră permanentă a Consiliului de Securitate al ONU "şi, prin urmare, are şi responsabilitatea de a susţine Carta ONU şi ordinea internaţională bazată pe reguli".

Hipper a afirmat că nu ţine de competenţa executivului european să facă comentarii despre vizita "ca atare" a preşedintelui chinez la Moscova şi că s-a limitat la a preciza doar poziţia Bruxellesului cu privire la sprijinul acordat de China ţării "agresoare".



În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Comerţ, Olof Gill, a fost întrebat despre interviul pe care comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, l-a acordat săptămâna trecută publicaţiei Financial Times.



În interviu, Sefcovic declarase că UE este pregătită să colaboreze cu Statele Unite pentru a aborda impactul creşterii exporturilor chineze.



"Credem că putem realiza multe împreună, în particular capacitatea excesivă de producţie în domeniul oţelului şi aluminiului, lucrând împreună în sectorul semiconductorilor şi depăşind dependenţa de materii prime critice", a declarat Sefcovic pentru publicaţia britanică.



"Comisia nu va oferi detalii despre discuţiile comerciale în curs între Statele Unite şi Uniunea Europeană, dar subliniază că aceasta nu trebuie interpretat drept o aliere între Washington şi Bruxelles împotriva Chinei", a spus Olof Gill.



"Este vorba de a aborda o problemă pe care am identificat-o ambele părţi ca fiind foarte răspândită în sistemul comercial global în acest moment: capacitatea excesivă. Credem că acesta este un domeniu în care putem lucra împreună, la fel ca în cazul semiconductorilor", a adăugat Gill.