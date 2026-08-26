Italienii de Leonardo și-au deschis filială în Ucraina pentru a testa „Michelangelo Dome”, varianta europeană a „Iron Dome”

Prezentare a viitorului sistem antiaerian „Michelangelo Dome”, dezvoltat de compania italiană Leonardo. Foto: Profimedia Images

Producătorul italian de armament Leonardo a înființat o filială a companiei în Ucraina, în cadrul unui parteneriat strategic care vizează crearea viitorului sistem de apărare antiaeriană „Michelangelo Dome”, concomitent cu dezvoltare de noi drone și folosirea AI-ului pentru strângerea de date de pe câmpul de luptă, informează Euronews.

Directorul executiv al Leonardo, Lorenzo Mariani, a arătat, cu prilejul unui show aerian organizat în iulie la Farnborough, Regatul Unit, că Ucraina „a dobândit o experiență operațională fără egal, în timpul conflictului” militar cu Rusia și că, prin urmare, e necesar „să căutăm formule de cooperare cu industria ucraineană producătoare de drone”.

„În Ucraina s-a ajuns la un nivel uriaș de expertiză în privința dezvoltării unor sisteme care, în Europa, au fost inițial considerate simpliste, dar care, între timp, s-a dovedit că nu sunt, evident, deloc simplu de proiectat și nici de produs la scară mare”, a explicat Elio Calcagno, expert în apărare la Institutul italian pentru Afaceri Internaționale (IAI).

Compania italiană Leonardo are ca obiectiv public asumat cercetarea și dezvoltarea în domeniul științei și ingineriei în domenii precum optica și sistemele de navigare. Subsidiara Leonardo din Ucraina a fost oficial înregistrată în luna mai a anului trecut.

Leonardo, care e controlată de ministerul italian al Economiei și Finanțelor, vrea să testeze, în condiții reale de luptă, noul său sistem integrat antiaerian „Michelangelo Dome”, care urmează să vină în completarea bateriilor Patriot și a sistemului european antiaerian Samp/T. Proiectul are alocată o sumă de 20 de miliarde de euro, pentru următorii 10 ani.

Război de tranșee, cu drone și sisteme AI

Războiul care a urmat invaziei Rusiei în Ucraina, declanșate acum peste 4 ani, s-a transformat, arată Euronews, într-un „vast experiment militar”: războiul de tranșee, întâlnit în primele faze ale războiului, s-a transformat în operațiuni ofensive și defensive bazate acum în special pe sisteme fără pilot (drone).

Între timp, industria ucraineană a reușit nu doar să producă drone la costuri mici, dar să le și transforme în produse de înaltă tehnologie, testate mereu pe câmpul de luptă și mereu îmbunătățite în baza feedback-ului primit de la militarii din prima linie.

„Ceea ce e remarcabil e agilitatea ucrainenilor de a crea un flux continuu de informații care pleacă de la linia înâi, de la cei care luptă efectiv, până la cei care folosesc drone zilnic și la inginerii care le proiectează”, a spus Calcagno. Astfel, noile inovații introduse inclus sisteme de navigație independente de GPS, rezistență la războiul electronic și recunoașter automată a țintelor.

Guvernul ucrainea a creat, în acest sens, un hub intitulat Brave1, care reunește 2.500 de companii specializate în drone, război electronic și inteligență artificială. Hubul include și așa-numita „Brave1 Dataroom”, dezvoltată în parteneriat cu compania americană Palantir, care furnizează date video și termale, colectate de pe câmpul de luptă, utile la antrenarea algoritmilor în privința detectării și interceptărilor amenințărilor aeriene.

Conform presei italiene, Bruxellesul a pus la dispoziție fonduri de până la 60 de miliarde de euro pentru cooperarea cu indujstria de apărare de la Kiev, care între timp a anunțat orgqanizarea de licitații pentru producția de drone de atac pe distanțe lungi, aeronave de supraveghere cu fibră optică și vehicule de transport marfă fără pilot.