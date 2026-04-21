Compania lui Sam Altman este anchetată în atacul mortal de la Universitatea din Florida. Ucigașul și-a luat informațiile de pe ChatGPT

2 minute de citit Publicat la 21:53 21 Apr 2026 Modificat la 21:53 21 Apr 2026

Compania lui Sam Altman (foto, stânga) este anchetată în atacul mortal din 2025 de la Florida State University. Ucigașul și-ar fi documentat atacul cu ajutorul ChatGPT. Foto: Getty Images

Procurorul general din statul american Florida a anunțat marți deschiderea unei anchete penale împotriva companiei OpenAI, fondată de Sam Altman și care gestionează ChatGPT, relatează AFP și EFE, citate de Agerpres.

Investigația urmărește să clarifice rolul pe care chatbotul cu Inteligență Artificială (AI) l-a avut într-un atac mortal din aprilie 2025.

Conform informațiilor de la biroul procurorului, Phoenix Ikner, student în vârstă de 21 de ani la Florida State University, a interacționat cu ChatGPT înainte de a deschide focul asupra mai multor persoane din campusul universitar, omorând două și rănind șase.

"Florida este în fruntea combaterii utilizării Inteligenței Artificiale în comportamentul infracțional, iar dacă ChatGPT ar fi o persoană, s-ar confrunta cu acuzații de crimă", a declarat procurorul general James Uthmeier.

Procuror: Asasinul și-a luat de pe ChatGPT informații privind armele, muniția, momentul și locul atacului --

Uthmeier a precizat că ChatGPT i-a oferit "sfaturi semnificative atacatorului înainte ca acesta să comită astfel de crime odioase".

Ikner s-ar fi documentat ajutat de ChatGPT cu privire la tipul de armă pe care ar trebui să o folosească și la muniția adecvată.

ChatGPT i-a livrat studentului și informații despre momentul și locurile potrivite pentru ca atacul său să afecteze cât mai mulți oameni.

Ancheta, a explicat procurorul, va stabili dacă OpenAI poartă responsabilitatea penală pentru atacul armat, deoarece legislația din Florida consideră că a ajuta, a instiga sau a consilia pe cineva să comită o infracțiune este, de asemenea, o infracțiune.

Autoritățile din Florida au emis o citație către OpenAI, cerându-i să predea "toate politicile și materialele de instruire interne" cu privire la amenințările ce ar putea dăuna altora sau propriei persoane, precum și o listă a directorilor, managerilor și angajaților săi.

"Este important să fim cu toții conștienți de riscurile acestei noi tehnologii și de daunele pe care le poate provoca și pe care le-a provocat deja în comunitățile noastre", a declarat Mark Glass, comisar în Departamentului de Aplicare a Legii din Florida.

Compania lui Altman neagă responsabilitatea în atacul de la Universitatea de stat din Florida ----

Contactată de AFP, OpenAI a afirmat că ChatGPT nu este responsabilă pentru crimele lui Ikner și că interfața a oferit doar "răspunsuri factuale" la solicitările atacatorului, al cărui proces este programat să înceapă în octombrie.

OpenAI susține că lucrează de mult timp la consolidarea măsurilor de siguranță pentru a detecta intențiile periculoase și a răspunde în mod corespunzător oricărui risc la adresa siguranței oamenilor.

Conform presei internaționale, investigația anunțată de autoritățile statale din Florida evoluție reflectă acțiunile juridice tot mai numeroase din acest stat american împotriva companiilor de Inteligență Artificială.

În martie, o familie din Florida a dat în judecată chatbotul Gemini, acuzându-l că l-a determinat pe un bărbat să se sinucidă, după ce l-a făcut să creadă că se află într-o relație romantică, iar moartea lui era necesară pentru a face posibilă continuarea legăturii.

Guvernatorul Ron DeSantis a anunțat în decembrie că va insista asupra reglementării Inteligenței Artificiale în Florida, inclusiv în ceea ce privește instalarea de centre de date și protecția utilizatorilor.

DeSantis, un republican proeminent, a acționat astfel în ciuda unui ordin al președintelui Donald Trump, care prevede existența doar unor reglementări AI doar la nivel federal.