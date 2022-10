Consulatul Germaniei la Kiev, lovit de o rachetă lansată de Rusia

Informația este difuzată de presa internațională, care citează Ministerul de Externe al Germaniei.

Nu este clar dacă cineva a fost ucis sau rănit în urma atacului.

Clădirea nu a fost folosită de la izbucnirea războiului, a precizat Ministerul german de Externe.

