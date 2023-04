Copiii din Ucraina, victime în războiul lui Putin. Bilanțul deceselor confirmate de UNICEF

Directorul executiv al organizației ONU pentru copii, Catherine Russell, a declarat că acesta este "doar numărul verificat de ONU".

"Încă o etapă tragică pentru copiii și familiile din Ucraina. De la escaladarea războiului în februarie 2022, cel puțin 501 copii au fost uciși.

Acesta este doar numărul verificat de ONU. Cifra reală este probabil mult mai mare, iar prețul pentru familiile afectate este de neimaginat", a scris, pe Twitter, reprezentantul UNICEF, Catherine Russell.

Another tragic milestone for Ukraine's children and families.



Since the escalation of the war in February 2022, at least 501 children have been killed.



This is just the UN verified number. The real figure is likely far higher, and the toll on families affected is unimaginable.