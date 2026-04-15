Coreea de Nord accelerează producția de arme nucleare. Avertisment îngrijorător al șefului AIEA

Coreea de Nord accelerează producția de arme nucleare. Foto: Getty Images

Coreea de Nord înregistrează „o creștere foarte serioasă” a capacității de a produce arme nucleare, a declarat miercuri, la Seul, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, potrivit Euronews.

„În evaluările noastre periodice, am confirmat o creștere rapidă a activității” la reactorul de la Yongbyon, a spus Grossi, aflat în vizită în Coreea de Sud, unde s-a întâlnit cu ministrul de Externe.

Agenția a observat, de asemenea, o intensificare a activității la instalația de reprocesare și la reactorul cu apă ușoară de la Yongbyon, precum și activarea altor facilități, a explicat Grossi.

„Toate acestea indică o creștere foarte serioasă a capacităților Coreei de Nord în domeniul producției de arme nucleare”, a spus el, adăugând că arsenalul este estimat la câteva zeci de focoase.

Coreea de Nord, care a efectuat primul test nuclear în 2006, este supusă unor sancțiuni severe impuse de ONU din cauza programelor sale interzise de înarmare. Regimul de la Phenian a declarat că nu va renunța niciodată la armele nucleare și a interzis accesul inspectorilor AIEA încă din 2009.

Potrivit lui Grossi, agenția a observat și construirea unei „noi instalații similare celei de îmbogățire de la Yongbyon”. El a precizat că nu este ușor de estimat exact creșterea producției fără acces direct la fața locului. Totuși, „analizând caracteristicile externe ale instalației, considerăm că va exista o creștere semnificativă a capacității de îmbogățire”, a spus șeful AIEA.

The Korean Demilitarized Zone (DMZ) highlights the need for renewed diplomacy to address challenges to international peace and security.



As the world’s attention is focused on developments in the Middle East, we must not forget tensions and divisions elsewhere, including here… pic.twitter.com/ku0j9zVyrY — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) April 15, 2026

Și Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a anunțat în această săptămână că Phenianul pare să fi finalizat o clădire la Yongbyon care ar putea fi o nouă uzină de îmbogățire a uraniului. Pe baza imaginilor din satelit din aprilie, experții spun că instalația este dotată cu generatoare, rezervoare de combustibil și sisteme de răcire.

Întrebat dacă Rusia ajută Coreea de Nord în dezvoltarea programului nuclear, Grossi a spus că AIEA nu a observat „nimic concret” în acest sens.

El a adăugat că, dacă există o astfel de cooperare, agenția speră să fie una civilă, dar este „prea devreme” pentru concluzii.

Coreea de Nord a trimis trupe și muniție pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina, iar observatorii spun că Phenianul ar putea primi în schimb tehnologie militară de la Moscova.

În discuțiile cu ministrul de Externe sud-coreean, Cho Hyun, Grossi a subliniat că programul nuclear al Coreei de Nord rămâne una dintre principalele preocupări ale AIEA, potrivit unui comunicat al ministerului.

La rândul său, oficialul sud-coreean a spus că Seulul încearcă să reducă tensiunile și să promoveze o coexistență pașnică în peninsulă.

Separat, comandanți navali de rang înalt din Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia s-au întâlnit miercuri la Seul pentru discuții privind securitatea maritimă, menite să descurajeze amenințările nucleare și balistice tot mai mari ale Coreei de Nord.