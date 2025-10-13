Creștere alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la antibiotice. Raport îngrijorător al OMS

Multe antibiotice și-au pierdut eficacitatea împotriva infecțiilor bacteriene comune din 2018, avertizează OMS FOTO: Hepta

Multe antibiotice și-au pierdut eficacitatea împotriva infecțiilor bacteriene comune din 2018, avertizează un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), citat de Euronews.

Una din șase infecții bacteriene la nivel mondial este acum rezistentă la tratamentele standard, potrivit raportului citat, care a identificat o creștere globală alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la antibiotice.

Acest fenomen este cunoscut sub numele de rezistență antimicrobiană (AMR) și apare atunci când bacteriile și alți agenți patogeni - care cauzează infecții ale sângelui, intestinului, tractului urinar și infecții cu transmitere sexuală (ITS), printre altele - evoluează până la punctul în care antibioticele standard nu le mai pot controla.

„Rezistența antimicrobiană depășește progresele medicinei moderne, amenințând sănătatea familiilor din întreaga lume”, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cum este accelerată rezistența la antibiotice

OMS spune că amenii accelerează acest proces, de exemplu, prin oprirea tratamentului cu antibiotice înainte de finalizarea tratamentului prescris și atunci când medicii prescriu incorect antibiotice pentru a trata afecțiuni.

Constatările OMS, extrase din peste 23 de milioane de cazuri din 104 țări în 2023, arată că rezistența a crescut în aproximativ 40% din combinațiile agent patogen-antibiotic analizate din 2018.

Conform studiului, problema este deosebit de gravă în țările cu venituri mici și medii, unde supravegherea, capacitatea de diagnostic microbiologic și accesul la tratamente alternative eficiente pot fi limitate.

De exemplu, OMS estimează că una din trei infecții bacteriene din Asia de Sud-Est și din Mediterana de Est este acum rezistentă la antibiotice, comparativ cu una din cinci în Africa.

În ciuda disparităților, nicio regiune nu este imună la riscuri. Conform unui studiu publicat anul trecut, se așteaptă ca numărul anual de decese atribuibile rezistenței la antibiotice în țările cu venituri mari să crească de la 125.000 la 192.000 între 2021 și 2050.

Infecțiile spitalicești sunt în fruntea creșterii

Raportul OMS a constatat că rezistența la antibioticele esențiale crește cel mai rapid în rândul bacteriilor Gram-negative, grupul responsabil pentru multe dintre cele mai severe infecții spitalicești. Infecțiile din fluxul sanguin pot provoca sepsis, insuficiență organică și deces.

Unele specii, cum ar fi Klebsiella pneumoniae și E. coli, au prezentat rate de rezistență de peste 70% în anumite părți ale Africii, rămânând puține opțiuni de tratament viabile.

Bacteriile Salmonella și Acinetobacter sunt, de asemenea, din ce în ce mai rezistente la antibiotice.

Chiar și ultimul tratament rămas pentru gonoree - ceftriaxona - a început să prezinte semne de rezistență în anumite părți ale regiunii est-mediteraneene.

Raportul îndeamnă țările să reducă dependența de antibioticele puternice de pe lista „de supraveghere” a OMS și să se asigure că 70% din utilizarea globală de antibiotice provine din medicamentele „Access” de primă linie până în 2030 – un obiectiv stabilit de ONU anul trecut.

„Viitorul nostru depinde, de asemenea, de consolidarea sistemelor de prevenire, diagnosticare și tratare a infecțiilor și de inovarea cu antibiotice de generație următoare și teste moleculare rapide la fața locului”, a declarat Tedros.