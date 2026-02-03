Criză bancară și gaură de 13 miliarde de euro în bugetul Rusiei. La Kremlin se caută bani pentru acoperirea cheltuielilor militare

Vladimir Putin în vizită la o fabrică de tancuri din Rusia. Foto: Profimedia Images

Rusia are nevoie de 1,2 trilioane de ruble, echivalentul a circa 13,2 miliarde de euro, pentru suplimentarea bugetului federal, aflat în criză de resurse după prăbușirea veniturilor din petrol și gaze. Kremlinul nu se bazează pe un succes al negocierilor de pace cu Ucraina, iar autoritățile ruse estimează o depășire a bugetului de aproape 13 trilioane de ruble destinate cheltuielilor militare din acest an, informează Bloomberg, preluată de The Moscow Times.

Veniturile din petrol și gaze reprezintă 25% din totalul veniturilor anuale la bugetul federal al Rusiei. În ianuarie prețul petrolului a scăzut la 35 de dolari pe baril, în condițiile în care finanțiștii ruși au calculat veniturile la un buget de 59 de dolari/baril. De asemenea, cursul valutar a ajuns la 80 de ruble

La o lună după ce a impus creșterea TVA-ului, ministerul rus al Finanțelor a propus legalizarea cazinourilor și a jocurilor de noroc și preluarea a 30% din veniturile acestora, concomitent cu introducerea de noi taxe de export pentru diamante.

În bugetul calculat pentru 2026, Ministerul rus al Finanțelor prevede o creștere a veniturilor cu 3,2 trilioane de ruble, din care 1,2 trilioane ar trebui să provină din noile colectări de TVA și alte 200 de miliarde din taxele impuse întreprinderilor mici.

Deficitul bugetar al Rusiei a atins în 2025 un nivel record de 2,6% din PIB, cel mai mare de după pandemia Covid. Pentru 2026, autoritățile de la Moscova își propun un deficit bugetar de 1,6% din PIB.

Ca urmare a scăderii veniturilor din petrol și gaze, deficitul ar putea însă crește la 2,5-2,7% din PIB. În același timp, economiștii pro-Kremlin anunță începutul unei crize bancare în Rusia. „O criză a creditelor neperformante a fost deja înregistrată”, conform datelor furnizate de Centrul de Analiză Macroeconomică și Previziuni pe Termen Scurt de la Moscova.

În aceste condiții, autoritățile ruse îi îndeamnă pe cetățeni la o nouă „provocare”, intitulată „luna februarie fără cheltuieli”. Cetățenilor ruși li se recomandă să nu mai facă „cheltuieli inutile” timp de o lună, precum cumpărarea de haine, curse cu taxiul, ieșitul la cafenele sau restaurante în oraș, sau mersul la cinema.