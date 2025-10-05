Teheranul rămâne fără apă. Regimul iranian vrea sa mute capitala în care trăiesc aproape 10 milioane de oameni

<1 minut de citit Publicat la 14:40 05 Oct 2025 Modificat la 15:02 05 Oct 2025

Criză de apă în Iran. Foto: Profimedia Images

Președintele iranian Masoud Pezeșkian a sugerat mutatarea capitalei țării într-o localitate din sudul țării, din cauza crizei apei și a problemelor de infrastructură cu care se confruntă în prezent Teheranul, informează Cumhuriyet.

Pezeșkian a declarat că i-a propus liderului suprem, ayatollahul Khamenei, mutarea capitalei în alt oraș.

Orașele Teheran, Karal și Qazvin se confruntă în prezent cu „probleme care nu pot fi rezolvate cu simple intervenții”, a spus liderul iranian.

În prezent, Teheranul, cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, consumă circa 25% din totalul resurselor de apă ale Iranului.

Pe lângă digurile principale care satisfac majoritatea nevoilor de apă ale orașului, funcționarea Teheranul depinde tot mai mult de resursele de ape subterane, nevoie care a crescut tot mai mult ca urmare a scăderii precipitațiilor și a secării barajelor.