Criza de pe Dunăre continuă. O navă cargo a rămas blocată în mâl, lângă Ruse

<1 minut de citit Publicat la 12:05 06 Sep 2026 Modificat la 12:36 06 Sep 2026

Braț secat al Dunării lângă Ruse. Excavatoare sapă în albia uscată. Foto: Profimedia Images

O navă a rămas blocată pe Dunăre în apropierea orașului Ruse din Bulgaria, pe fondul condițiilor dificile de navigație provocate de scăderea apelor fluviului, transmite agenția bulgară Novinite.

Conform informațiilor oficiale citate de agenția bulgară, nava autopropulsată, care are încărcătură, a rămas blocată în apropierea unui ancoraj din zona Ruse. Vasul se afla în afara canalului de navigație desemnat, atunci când a avut loc incidentul.

Autoritățile bulgare spun că nava nu prezintă risc de poluare. Nu au existat rapoarte care să indice o deversare sau alte daune aduse mediului, în urma incidentului.

Situația hidrologică rămâne dificilă pe Dunăre

Novinite notează că nivelul apei de-a lungul secțiunii bulgărești a fluviului a prezentat doar modificări minime în ultimele 24 de ore. Stația Silistra a înregistrat o creștere de 2 centimetri, în timp ce nivelurile apei la Novo Selo au rămas neschimbate.

La celelalte stații de monitorizare, nivelul apei a scăzut ușor, între 1 și 2 centimetri. În contextul acestor fluctuații limitate, situația hidrologică generală rămâne dificilă.

Toate restricțiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare de-a lungul întregii secțiuni bulgărești a Dunării, conchide agenția bulgară de știri.