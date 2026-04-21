Criză diplomatică între Italia și Rusia după ce un prezentator TV a lansat insulte la adresa premierului Meloni

1 minut de citit Publicat la 21:57 21 Apr 2026 Modificat la 21:57 21 Apr 2026

Giorgia Meloni. sursa foto: Getty

Italia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Roma după ce un prezentator de televiziune rus a lansat un șir de insulte la adresa premierului Giorgia Meloni, a declarat marți ministrul italian de externe, Antonio Tajani, scrie Euronews.

Potrivit presei italiene, prezentatorul Vladimir Soloviov a spus în italiană, pe un post de televiziune rus, că Meloni este „o rușine pentru rasa umană”, „o fiară sălbatică”, „o idioată certificată” și „o femeie meschină.”

Apoi, trecând la limba rusă, a adăugat că „această Meloni este o creatură fascistă care și-a trădat electoratul”, spunând totodată că „l-a trădat până și pe Trump” (președintele american Donald Trump – n.r.).

Tajani a scris pe X că l-a „convocat pe ambasadorul Rusiei, Alexei Paramonov, la Ministerul Afacerilor Externe pentru a protesta formal față de declarațiile extrem de grave și ofensatoare ale prezentatorului TV”.

Chiar și partidele de opoziție din Italia au condamnat declarațiile prezentatorului rus.

Liderul opoziției și al Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, a catalogat insultele drept „de nedescris”, în timp ce Mariastella Gelmini, din partidul Noi Moderați (Noi Moderati), a calificat remarcile drept inacceptabile.

„Un prezentator TV rus, purtător de cuvânt al poziției Kremlinului, a adus acuzații sexiste inacceptabile la adresa Giorgiei Meloni. Încă o dată, dorim să reamintim regimului rus că cei care insultă reprezentanții instituțiilor italiene ofensează întreaga țară, iar noi nu acceptăm acest lucru”, a declarat secretarul Partidului Democrat, Elly Schlein.

Barbara Floridia, președinta comisiei de supraveghere a Rai, a subliniat că insultele personale nu sunt un instrument legitim de critică politică și că Italia nu se va lăsa intimidată de propaganda rusă.

Relațiile dintre Roma și Moscova sunt tensionate din cauza sprijinului ferm al Georgiei Meloni pentru Ucraina, iar relația, cândva prietenoasă, a premierului italian cu președintele american Donald Trump s-a deteriorat după ce aceasta l-a apărat pe Papa Leon al XIV-lea în fața atacurilor verbale ale liderului de la Casa Albă.

Săptămâna trecută, Trump a lansat critici dure la adresa lui Meloni, una dintre principalele sale aliate europene, din cauza refuzului acesteia de a se alătura războiului din Iran.

„Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, dar m-am înșelat”, a declarat Trump într-un interviu pentru cotidianul italian Corriere della Sera. „Este inacceptabil, pentru că nu o deranjează faptul că Iranul deține arme nucleare și că ar arunca Italia în aer în două minute, dacă ar avea ocazia”.