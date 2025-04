Criza escaladează în Serbia: studenții au blocat intrarea în Televiziunea Națională la Belgrad și Novi Sad

Studenții care desfășoară de mai multe luni proteste de stradă în Serbia au blocat, luni seară, accesul în sediile posturilor publice de televiziune și radio din capitala Belgrad și din Novi Sad, relatează Agerpres, care citează AFP.

Protestatarii acuză radio-televiziunea de stat că ignoră manifestațiile lor.

"Canalul public lucrează împotriva noastră", au scris ei pe Instagram.

Participanții au amplasat corturi în fața instituțiilor media și au promis că vor prelungi blocada.

La Novi Sad, ar fi izbucnit o încăierare a izbucnit între studenți și poliție în fața sediului radio-televiziunii, spun surse locale.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Students in Novi Sad, Serbia blocked the Radio Television of Vojvodina headquarters amid ongoing protests. pic.twitter.com/kolypfvSMz

#BREAKING #Serbia JUST IN: Scuffle Erupts Between Students and Police at RTV Headquarters in Novi Sad, Serbia.



A scuffle broke out between student protesters and police in front of the Radio Television of Vojvodina (RTV) headquarters in Novi Sad, Serbia, during a blockade of the… pic.twitter.com/UflggKXIDA