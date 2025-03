Scene de război în Parlamentul din Serbia: Opoziția a aruncat grenade fumigene. O deputată a fost luată cu ambulanța

Parlamentul din Belgrad s-a transformat, marți, într-un adevărat câmp de luptă, în care deputații opoziției au aruncat grenade fumigene, au aprins torțe dar au recurs și la alte obiecte, precum sticlele cu apă.

Sala de plen a fost inundată de un fum des.

Potrivit jurnaliștilor sârbi, incidentele au avut loc după ora locală 11 (ora 12 în România).

Un banner pe care scria "Serbia se ridică pentru ca regimul (lui Vucic) să cadă", a fost desfășurat în incintă.

