Cum a ajuns prețul cartofilor să crească cu 700% pe piețele financiare, deși Europa are surplus. Ce legătură are războiul din Iran

Prețul cartofilor pe piețele financiare internaționale a explodat cu peste 700% în mai puțin de o lună, nu pentru că s-au scumpit efectiv în magazine, ci pentru că traderii pariază pe ce se va întâmpla cu aprovizionarea în viitor, pe fondul războiului din Iran. Contractele futures – instrumente financiare prin care investitorii cumpără și vând mărfuri la un preț stabilit acum, dar cu livrare în viitor – reflectă temerile legate de blocarea rutelor de transport și de lipsa îngrășămintelor, nu situația reală din piețe, unde Europa se confruntă, paradoxal, cu un surplus de cartofi, scrie Euronews.

Contractele pe diferență (CFD) legate de cartofi, care urmăresc prețul de referință al acestei mărfi, au înregistrat o creștere de aproximativ 705% în mai puțin de o lună. Din 21 aprilie, prețul per sută de kilograme a urcat de la aproximativ 2,11 euro la 18,50 euro.

Cu toate acestea, acest preț rămâne foarte scăzut comparativ cu nivelurile din ultimii doi ani, din cauza supraofertei masive care afectează în prezent piața fizică europeană.

După sezoanele anterioare marcate de penurie și prețuri ridicate, fermierii din țări precum Belgia, Olanda, Franța și Germania au extins semnificativ suprafețele cultivate. Condițiile meteo favorabile au dus apoi la recolte excepțional de mari, generând un surplus considerabil pe piața europeană. Prin urmare, procesatorii și exportatorii nu au reușit să absoarbă oferta, iar prețurile la poarta fermei au scăzut abrupt.

Potrivit unor rapoarte, cartofii de calitate inferioară, destinați furajării animalelor sau utilizării industriale, s-au tranzacționat la prețuri extrem de mici sau chiar negative. În aceste cazuri, fermierii ajung practic să plătească costurile de transport sau eliminare pentru a scăpa de surplusul de pe exploatații.

Prețul de referință de 18,50 euro menționat se referă în general la cartofii „free-buy”, vânduți pe piața liberă, și nu la cei acoperiți deja prin contracte cu preț fix între producători și procesatori.

Deși acest preț depășește valorile negative înregistrate pe piețele secundare, mulți producători îl consideră în continuare nesustenabil financiar, în condițiile în care costurile de producție – combustibil, îngrășăminte, depozitare și electricitate – au crescut substanțial.

Contrastul dintre prețurile slabe pe piața fizică și mișcările bruște de pe piețele financiare reflectă diferența fundamentală dintre piețele de tranzacționare a mărfurilor și lanțul real de aprovizionare agricolă.

Piețele financiare pot reacționa puternic la volatilitate, la așteptările privind recoltele viitoare, la riscurile meteorologice, la cererea de export sau la posibilele corecții ale ofertei – chiar și atunci când stocurile fizice curente rămân excesive.

Cu alte cuvinte, creșterea procentuală majoră a instrumentelor financiare legate de cartofi nu înseamnă că aceștia au devenit brusc scumpi în Europa, ci reflectă volatilitatea unei piețe care încearcă să evalueze condițiile viitoare, în contextul instabilității actuale.

Efectele negative ale războiului din Iran

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat grav exportul de substanțe chimice și minerale esențiale pentru agricultura industrială, alimentând temeri legate de securitatea alimentară globală.

Cartofii sunt o cultură cu consum intensiv de nutrienți, astfel că lipsa bruscă de îngrășăminte accesibile are implicații directe asupra recoltelor viitoare și asupra evaluărilor actuale de piață.

În plus, instabilitatea regională a transformat rutele principale de transport maritim în zone din ce în ce mai periculoase, complicând logistica comerțului agricol.

Potrivit ONU, aproximativ o treime din îngrășămintele lumii – uree, potasiu, amoniac și fosfați – tranzitează în mod normal Strâmtoarea Ormuz, în prezent blocată.

Ca reacție la aceste costuri în creștere și la incertitudine, traderii par să reevalueze contractele futures, fără a mai pune accent pe realitatea actuală a supraofertei.

Deși pentru consumatorii europeni situația nu se traduce deocamdată într-o scumpire majoră a unui aliment de bază, mișcarea de pe piața CFD-urilor pe cartofi evidențiază nervozitatea unui segment de piață care încearcă să cuantifice efectele economice ample ale războiului din Iran.