Cum a devenit Japonia o țintă cheie a spionajului rusesc pentru noile tehnologii: „Sunt prea politicoși”

Anchetatorii spun că angajatul japonez a predat de două ori detalii despre noile tehnologii. FOTO: Hepta

Japonia se confruntă cu un scandal de spionaj rusesc care a scos la iveală cât de ușor pot fi accesate secretele industriale, în timp ce Tokyo face eforturi pentru a-și înăspri legile împotriva spionajului, potrivit scmp.com.

Poliția din Tokyo a trimis procurorilor pe 20 ianuarie un caz care îl implică pe un fost oficial comercial rus suspectat de încălcarea legilor japoneze privind concurența neloială.

Deși nici el, nici angajatul japonez acuzat de vânzarea de date pe bani nu au fost numiți public, detaliile cazului au zdruncinat forțele de securitate.

Suspectul rus, despre care se crede că este un agent sub acoperire al Serviciului de Informații Externe al Moscovei care lucrează în misiunea comercială a țării, se pare că s-a împrietenit cu contactul său japonez într-o întâlnire întâmplătoare pe stradă în urmă cu aproximativ doi ani.

Dându-se drept ucrainean, l-a invitat pe bărbat la o băutură pentru a-i mulțumi că i-a dat indicații: o tactică de spionaj binecunoscută, care ulterior s-a transformat într-un schimb recurent de mese, bani și informații, potrivit presei locale.

Cum a izbucnit scandalul de spionaj din Japonia

Anchetatorii spun că angajatul japonez a predat de două ori detalii despre noile tehnologii de mașini-unelte dezvoltate de compania sa, în noiembrie 2024 și februarie 2025, în schimbul a aproximativ 700.000 de yeni (4.500 USD) în numerar.

„Apropierea unei ținte pe stradă este o tactică demodată, dar una pe care rușii par să o folosească în mod regulat”, a declarat James Brown, profesor de relații internaționale la campusul Universității Temple din Tokyo și autor al cărții „Cracking the Crab: Russian Espionage Against Japan”.

„Probabil funcționează mai bine în Japonia decât în ​alte părți, deoarece japonezii sunt atât de politicoși.”

Deși motivațiile ideologice pentru spionaj au jucat un rol mai important în trecut, Brown a spus că în Japonia de astăzi stimulentele financiare au dominat, adesea împreună cu constrângerea odată ce o țintă a acceptat cadouri sau bani.

Un „mic cadou” ar putea deveni cu ușurință un punct de sprijin pentru extragerea de informații, a spus el, adăugând: „Când cineva cere indicații și este apoi recunoscător, atunci asta duce la o băutură și începe.”

Tehnologiile industriale de vârf la nivel mondial ale Japoniei, multe dintre ele putând avea aplicații militare cu dublă utilizare, au făcut mult timp din țară o țintă principală pentru agenții străini. Prezența forțelor americane staționate la nivel național adaugă un alt nivel de atractivitate.

Guvernul nipon vrea o nouă legislație privind legislația

Din punct de vedere istoric, lipsa unei legislații anti-spionaj clare nu a făcut decât să înrăutățească lucrurile, dar autoritățile par acum dornice să elimine această lacună, potrivit lui Brown.

„Este cu adevărat interesant că ele [autoritățile japoneze] nu au numit rusul sau japonezul implicat, nici compania”, a spus Brown, adăugând că nici măcar propriile sale surse, de obicei fiabile, nu au dat niciun rezultat.

Un astfel de secret contrastează cu un caz de mare amploare de acum șase ani, în care un diplomat rus a părăsit Japonia în loc să fie interogat pentru că ar fi obținut secrete corporative de la un compatriot și fost angajat SoftBank, Yutaka Araki, care ulterior a primit o condamnare cu suspendare de doi ani de închisoare.

Având în vedere că suspectul agent rus în ultima afacere a părăsit Japonia acum aproape un an, Brown consideră că autoritățile i-au permis în liniște să plece pentru a „salva aparențele” și a evita tensionarea legăturilor energetice ale Tokyo-ului cu Moscova.

Însă, fără o legislație eficientă, Rusia ar putea trimite cu ușurință un alt agent în Japonia, ceea ce ar putea face ca momentul celui mai recent caz să fie avantajos din punct de vedere politic.

„Cred că Japonia este de fapt fericită că acest caz a apărut în acest moment”, a spus el, menționând că guvernul prim-ministrului Sanae Takaichi a insistat asupra unei „noi legislații privind spionajul, iar aceasta este foarte utilă acestei cauze”.

Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, al lui Takaichi, și partenerul său de coaliție, Partidul Inovației Japoneze, au susținut o nouă lege a spionajului, acesta din urmă solicitând, de asemenea, crearea unei agenții de informații externe dedicate.