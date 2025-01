Cum au devenit serviciile ucrainene și CIA „cei mai buni prieteni”. Cadoul surprinzător oferit americanilor de spionii de la Kiev

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Valeri Kondratiuk, locotonent-general ucrainean, a venit în 2015 la Washington DC cu o misiune specială – să convingă serviciile americane de informații să aibă încredere în el și să formeze o legătură consolidată între serviciile de la Kiev și cele ale guvernului SUA. Parteneriatul strâns care a fost format ulterior a ajutat SUA cu informații extrem de importante și a dat Ucrainei o șansă nesperată de a se putea apăra de agresorii ruși.

Vizita a avut loc în anul 2015, la un an după ce Rusia ocupase și anexase ilegal peninsula Crimeea prin agresiune militară împotriva Ucrainei și după ce provocase haos și un război înghețat în estul țării.

Era cu șase ani înainte ca Rusia să-și declanșeze invazia la scară largă, iar frontul din Donbas încă era „fumegând” din cauza faptului că acordul de armistițiu era rareori respectat de separatiști.

Generalul Kondratiuk se afla la conducerea agenției de informații militare a Ucrainei și era convins că viitorul Ucrainei este alături de Occident. Din acest motiv, și-a dorit ca SUA să-l ajute să-și consolideze agenție pentru o apărare mai bună față de Rusia. Până atunci, serviciile americane nu păruseră interesate.

Pentru a schimba atitudinea americanilor, el s-a gândit că trebuie să facă un gest îndrăzneț. De aceea, bagajul cu care a ajuns la Washington era plin de documente militare top-secret ale Rusiei. Kondratiuk le-a adus la întâlnirile sale cu oficiali american de rang înalt în domeniul informațiilor, scrie ABC News.

Oficialii americani au fost surprinși peste măsură, dar și încântați de „cadoul” lui Kondratiuk.

Vizita lui Kondratiuk la Washington este parte a unei povești remarcabile despre cum, începând din 2014, CIA și serviciile ucrainene de informații au format un parteneriat puternic, transformându-i pe ucraineni din dușmani, în timpul Războiului Rece, în cei mai de încredere parteneri ai agenției americane.

Povestea prezentată de ABC este bazată pe interviuri cu foști oficiali de informații ucraineni și americani, inclusiv cu Kondratiuk, cu informații despre cum s-au petrecut toate lucruruile. Unii oficiali au cerut să vorbească sub rezerva anonimatului pentru că nu au primit autorizație să vorbească deschis.

Parteneriatul, conform acestor foști oficiali, a fost esențial pentru Ucraina în eforturile sale de a se apăra de Kremlin. În plus, a acordat SUA informații extrem de importante cu privire la procesul militar și politic de decizie al Rusiei, în condițiile în care până nu demult, Rusia și Ucraina erau, totuși, aliate.

„Au plecat de la a fi zero la unul dintre cei mai importanți parteneri ai noștri, fiind în top acolo sus, alături de britanici. Accesul lor la informații era uriaș. Acum, alături de noi, se aflau cei mai buni prieteni ai rușilor, odinioară, vreme de mulți, mulți ani. Știau niște lucruri pe care, sincer, noi nici măcar nu le imaginam”, a declarat un fost oficial american.

Parteneriatul a dus la reconstruirea Directoratului de Informații ucrainen (HUR) cu ajutorul CIA. De atunci, el a devenit faimos pentru operațiunile sale extrem de îndrăznețe. CIA a investit milioane de dolari în finanțare pentru a-i antrena și echipa pe ofițerii de informații ucraineni, pentru a construi instalații, inclusiv zeci de baze secrete la granița cu Rusia. Cele două servicii au început să realizeze și operațiuni comune în jurul lumii, o dovadă a nivelului uriaș de încredere între ceel două, conform oficialilor americani citați.

„E ceva fără precedent”, spune Sir Richard Dearlove, fost șef al serviciului britanic MI6.

Unii oficiali americani și ucraineni spun că au discutat acum despre acest important parteneriat de succes pentru că cred că este vital pentru legiuitorii americani să înțeleagă beneficiile parteneriatului pe care l-a construit Kondratiuk alături de partenerii americani.

„Asta e ceva ce Congresul SUA trebuie să știe. Ce au realizat ei, ucrainenii, ca serviciu și ce a făcut în mod personal Valeri Kondratiuk, a economisit contribuabilului american milioane deb dolari. Poate chiar miliarde”, a spus un fost oficial american anonim.

Odată începută invazia rusească împotriva Ucrainei, în februarie 2022, schimbul de informații CIA, mai ales în ce privește țintele militare, a devenit crucial pentru Ucraina. Forțele speciale ucrainene antrenate cu ajutorul americanilor au reușit inclusiv să-i ia prin surprindere pe invadatorii ruși, conform oficialilor ucraineni și americani citați.

„Este ceva incredibil felul în care am reconstruit serviciul (HUR). Iar avatanejele s-au arătat chiar din prima zi de război. Băieții de la operațiuni speciale de la HUR au reușit să-i lovească pe ruși în feluri în care invadatorii nu se așteptau, iar asta a fost rezultatul unor ani de investiții”.

Când i s-a cerut un comentariu, CIA a făcut trimitere la declarațiile directorului agenției, William Burns, făcute în timpul unui interviu din octombrie.

„Sunt foarte mândru de palmaresul agenției. Sunt mândru de munca pe care CIA a făcut-o alături de colegii noștri din comunitatea de intelligence pentru a-l ajuta pe președinte să construiasă o puternică coaliție de țări care susțin Ucraina, care-i ajută pe ucraineni să se apere”.

„Să-i ajutăm pe ucraineni să fie ucraineni”

Originile parteneriatului CIA își are originile în 2014, cu un deceniu înainte de invazia la scară largă a Rusiei, pe fondul „Revoluției Demnității” din Ucraina.

În februarie 2014, luni de proteste în masă și confruntări violente cu serviciile de securitate au culminat cu fuga președintelui pro-rus marionetă al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în Rusia.

Noul guvern pro-occidental ală țării l-a numit pe Valentin Nalivaicenko care șef al Serviciului de Securitate ucrainean (SBU). În centrul Kievului încă se aflau baricade, iar clădirile guvernamentale erau ocupate de protestatarii triumfători.

Nalivaicenko a ajuns la birourile agenției sale din Kiev și le-a găsit goale. Mare parte din conducerea SBU fugise deja în Rusia sau în Crimeea ocupată.

„Am fost absolut șocat. Nu era nimeni. Predecesorul meu fugise în Crimeea, prim-adjunctul său fugise în Rusia. Totul era complet compromis și distrus”, a declarat Nalivaichenko într-un interviu pentru ABC la Kiev.

Mai rău decât atât, spune el, ofițeri de la serviciul rusesc FSB lucraseră direct în interiorul departamentului de securitate cibernetică al SBU. Luaseră cu ei toate bazele de date ale ofițerilor ucraineni de securitate și militari.

Pe loc, Nalivaicenko spune că a decis să sune la ambasadele americană și britanică, chiar din biroul abandonat, și să le ceară ajutorul. Americanii și britanicii au fost de acord imediat, conform lui Nalivaicenko, și a fost pus pe pcioare un program de antrenament pe tactici de luptă pentru ofițerii SBU. Acesta a fost începutul.

„Puteam simți o schimbare palpabilă de partea ucraineană. Unii dintre noi la aceste agenții s-au gândit ca asta e ceva ce poate fi exploatat. Trebuie să mergem cu schimbarea, haideți să-i ajutăm pe ucraineni să fie ucraineni”, povestește un fost oficial american.

Informații incredibile

Inițial, americanii au fost precauți, știind că informațiile ucrainene au fost, cel mai probabil, puternic penetrate de Rusia. HUR, în special, era văzut ca un candidat nepromițător pentru colaborare.

Asta s-a schimbat odată cu numirea lui Kondratuk la șefia sa, în 2015. El și-a luat angajamentul de unul singur că-i va convinge pe americani să-l ajute să-și reconstruiască agenția. Prima oară, a contactat Agenția de Informații de Apărare americană, dar și-a dat seama că oficialii de acolo erau încă prea reticenți. Așa că s-a îndrepta spre CIA.

„Să-i convingem că merităm să ne ajute nu a fost ușor. Am decis că voi merge să le dau ceva fără să cer nimic la schimb, pur și simplu să le ofer”, spune fostul oficial ucrainean.

Așa a decis Kondratiuk să-i surprindă pe americani cu o „comoară” de documente rusești obținute de serviciile ucrainene. Documentele pe care le-a adus la Washington includeau planuri top-secret ale rușilor despre armament și capacități militare.

Pariul lui Kondratiuk a funcționat. Analiștii CIA au început să analizeze informațiile furnizate de Ucraina, încă reticenți cu privire la posibilitatea ca ele să fi fost trimise cu scopuri malițioase de ruși. Foarte repede, însă, încrederea americanilor în documente a început să crească.

„El a decis că Occidentul e viitorul ucrainenilor, așa că pur și simplu a început să deschidă documente. Cu cât treceau timpul și analizele, vedeam că lucrurile alea chiar se verificau și aveau sens, iar oficialii de acolo și-au dat seama că informațiile erau reale”, mai spune un oficial american anonim citat.

Parteneriatul ucrainean-american a fost consolidat și de sosirea unui nou șef de stație la CIA, acesta dezvoltând o relație apropiată cu Kondratiuk și care a fost convins că ucrainenii ofereau o oportunitate istorică pentru CIA. Acesta a fost poreclit cu afecțiune „Moș Crăciun” de ucraineni, pentru că avea barbă albă.

Agresiunea rusească în Ucraina și anexarea ilegală a Crimeei, pe lângă ambițiosul program de modernizare al Rusiei pentru forțele sale armate au schimbat felul în care guvernul american vedea regimul de la Kremlin.

Ofițerii de informații CIA au început să se gândească la faptul că SUA aveau nevoie de un efort mai robust pentru a înțelege armata rusă, temându-se, în mod corect, că ocuparea Crimeei era doar primul pas în efortul de a începe un război la scară largă.

Informațiile furnizate de ucraineni le-au confirmat argumentele. În ele se aflau informații despre felul în care rușii luau decizii, dizainuri secrete pentru noi sisteme rusești de luptă, tehnologie de război electronic și altele, spun oficialii americani citați.

„Ucrainenii ne ofereau un tip de informații pe care le puteam arăta superiorilor noștrei și să spunem - «Uite, ei (ucrainenii) merită să-i ajutăm, nu le dăm pomană». Până la urmă, concluzia era că noi aveam nevoie de ucraineni la fel de mult cât aveau și ei nevoie de noi pentru a-i apăra de Rusia”, concluzionează un oficial american citat.

Operațiunea „Peștișorul de Aur”

Din 2016, colaborarea a prins viteză. CIA a început să ofere tehnologie de comunicații securizată și a început și să antreneze ofițeri ucraineni pentru tactici de luptă și de spionaj. Ofițerii ucraineni au fost aduși într-o țară europeană pentru antrenamente cu ofițeri din CIA și MI6, conform lui Kondratiuk. Antrenamentele au inclus tactici operative pentru agenți aflați în Rusia sau în Ucraina ocupată.

„Comunicații securizate, abilități specifice domeniului, lucruri foarte de bază. Ele trebuiau învățate pentru că ofițerii lor fuseseră antrenați pe metodele clasice rusești sau sovietice”, spune un fost oficial american anonim.

CIA a ajutat Ucraina și cu echipamente pentru zeci de baze de-a lungul graniței ruso-ucrainene, acolo de unde ofițeri ucraineni adunau informații și monitorizau comunicațiile rusești, uneori lansând chiar operațiuni secrete, conform lui Kondratiuk și oficialilor americani.

Marea problemă a proiectului a fost mereu posibilitate infiltrării elementelor rusești. Chiar și după declararea independenței Ucrainei, în 1991, spionajele celor două țări au rămas puternic legate unul de celălalt – mulți ofițeri fuseseră antrenați la Moscova, iar alții chiar păstraseră legături de amiciție cu camarazii de la Moscova. Această apropiere putea fi, depotrivă, un avantaj dar și o mare problemă.

Pentru a se feri de o eventuală penetrare rusească, Kondratiuk a făcut compartimente din noile echipe de la HUR, recrutând pentru ele doar ofițeri de sub 30 de ani, care nu aveau memoria URSS și care cunoșteau doar o Ucraină independentă.

Acești ofițeri au creat o nouă unitate commando antrenată de CIA, denumită „Unitatea 2245”. Ea urma să fie cunoscută pentru operațiunile extrem de îndrăznețe în spatele liniilor rusești dar și peste hotare, conform lui Kondratiuk. Un ofițer din interiorul acestei unități, Kirilo Budanov, este, acum șeful HUR.

CIA și Ucraina au pus bazele, de asemenea, unui program de antrenament cu numele „Operațiunea Peștișorul de Aur”, numele fiind derivat, spune Kondratiuk, dintr-o glumă post-sovietică despre un „pește rus nedemn de încredere”.

Programul i-a antrenat pe spionii ucraineni pentru a putea să se dea drept ruși, nu doar în Rusia, dar și în țări terțe din jurul lumii, în operațiuni comune alături de CIA. Ucrainenii au reușit să se dea drept ruși și au creat oportunități remarcabile pentru acces și recrutare, spun oficiali americani și ucraineni citați.

Viteza cu care se dezvolta parteneriatul era excepțională, conform acestora.

„Erau vremuri magice. Am plecat de la schimburi analitice de informații brute la antrenamente comune. Cred că la finalul acelui an am început și operațiunile comune. La genul acesta de cooperare ajungi, deobicei, abia după un deceniu sau mai mult. Noi am făcut-o într-un an”.

„Atât de multe linii roșii”

Chiar și în condițiile în care parteneriatul se dezvolta rapid, oficialii de la Casa Albă sub administrația Obama – mai târziu și sub Trump și Biden – au rămas reticenți față de colaborare, temându-se că ea ar putea să provoace Rusia, conform lui Kondratiuk și altor oficiali americani.

Liderii din domeniul securității naționale ai administrației voiau ca parteneriatul să se concentreze mai mult pe culegerea de informații, iar CIA a fost obligată să nu asiste Ucraina în realizarea de operațiuni letale sau de sabotaj în interiorul Rusiei.

Restricțiile i-au frustrat pe ucraineni, care erau convinși că Rusia se pregătește de o invazie mai mare decât cea din 2014. Kondratiuk și alți oficiali ucraineni de informații au cerut permisiunea să facă operațiuni de sabotaj în Crimeea ocupată și în Rusia. Voiau inclusiv să pregătească sabotaje cu explozibili pre-poziționați, de exemplu. Astfel de planuri i-au îngrozit pe oficialii din administrația Obama, care au cerut imperativ ca ucrainenii să renunțe la orice planuri de acest fel.

„Întotdeauna le-am cerut să respecte acele linii roșii. Ei nu suportau ideea că trebuie să o facă și că există atât de multe linii roșii”, spune un fost oficial american.

În 2016, fără să-i informeze pe americani, Kondratiuk a trimis unitatea 2245 într-o misiune în Crimeea pentru a planta explozibili la o bază rusească de elicoptere. Misiunea a avut un rezultat dezastruos și s-a încheiat cu un schimb de focuri cu forțele speciale ruse în care au murit mai mulți oameni. Putin a amenințat public cu represalii.

Această misiune a revoltat administrația Obama, iar pe atunci vicepreședintele Joe Biden l-a sunat personal pe președintele ucrainean de la acea vreme, Petro Poroșenko, pentru a transmite cât mai direct supărarea Washingtonului.

Biden i-a spus lui Poroșenko că misiunea a provat o „problemă gigantică” și l-a avertizat „că nu se mai poate să se apropie măcar de a se întâmpla din nou”, conform unei înregistrări audio scurse ulterior, cu ajutorul unui parlamentar ucrainean pro-rus.

Furia americanilor a dus la îndepărtarea lui Kondratiuk de la șefia HUR. Totuși, parteneriatul cu CIA a continuat.

Prima linie de apărare

Când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, administrația Biden a ridicat multe dintre restricțiile puse operațiunilor comune ale CIA cu ucrainenii, conform oficialilor americani foști și actuali.

Ofițerii CIA au primit autorizația de a rămâne în Ucraina în timpul atacului rușilor. Deși nu au primit permisiunea de a ucide ruși, aveau, totuși, autorizația de a-i ajuta pe ucraineni cu obținerea de informații.

În timp ce coloanele de tancuri și artilerie rusească avansau peste graniță, unitățile de forțe speciale HUR, antrenate de CIA, operau în spatele frontului, trimițând informații despre mișcările de trupe ale rușilor și atacându-le. Agenții ucraineni plantaseră, în plus, explozibili pe căile ferate și la punctele logistice importante.

„Oamenii aceștia au fost prima noastră linie de apărare, de care s-a lovit Rusia în prima zi a invaziei”, a declarat Kondratiuk.

Putin a insistat multă vreme public că Ucraina este controlată de CIA și că devine un avanpost al forțelor NATO, folosindu-se aceste susțineri pentru a-și justificat invazia și pentru a le folosi pe post de casus belli.

Unii au susținut că parteneriatul între serviciile ucrainene și CIA a fost o provocare la adresa lui Putin și că i-a dat dictatorului rus un pretext confortabil să înceapă războiul.

Kondratiuk, cel care a ajuns la Washington acum mulți ani cu bagajul plin de secrete, spune că aceste susțineri provin de la propaganda rusă – Putin, spune el, a invadat Ucraina pentru că dorește să o domine.

„E vorba doar de propagandă rusă. Manipulări pentru a justifica această invazie inumană și teribilă a unei alte țări. Cooperarea noastră nu a provocat. Doar ne-a consolidat capacitatea de a răspunde agresiunii rușilor”.

Nalivaicenko, fostul șef SBU, care acum e membru al parlamentului de la Kiev, spune că ucrainenii au căutat sprijinul americanilor pentru că știau că el era cea mai bună șansă de a păstra independența țării față de Rusia.

„Aveam doar două opțiuni – să fim în Rusia, dizolvați și ocupați și cu KGB-ul înapoi pe noi. Cealaltă opțiune era să devenim un stat democratic cu servicii speciale democratice. Și am ales”, a mai spus Kondratiuk.