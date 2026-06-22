Cum au înlocuit pompele de căldură peste 200 de petroliere cu gaz. Țara care domină Europa

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Pompele de căldură din Europa au înlocuit anul trecut de două ori cantitatea de gaze importată din Orientul Mijlociu și au scutit continentul de costuri de 9,7 miliarde de euro, arată o nouă analiză a Asociației Europene a Pompelor de Căldură. Aproape trei milioane de unități noi au fost vândute în 21 de țări, iar Franța conduce detașat, cu peste șapte milioane de pompe instalate, scrie Euronews.

Vânzările de pompe de căldură au explodat în Europa, protejând gospodăriile de prețurile copleșitoare la gaze în contextul războiului împotriva Iranului.

Potrivit unei noi analize a Asociației Europene a Pompelor de Căldură (EHPA), pompele de căldură de pe continent furnizează la fel de multă căldură ca gazul natural lichefiat (GNL) transportat de peste 200 de petroliere.

Este de două ori mai mult decât cantitatea sosită în UE în 2025 din Orientul Mijlociu și reprezintă în jur de șapte la sută din totalul anual de GNL importat de UE. EHPA spune că astfel s-au evitat costuri de import uriașe, de 9,7 miliarde de euro, doar în 2025.

Pompele de căldură transformă încălzirea în Europa

Aproape trei milioane de pompe de căldură, care captează energia din aer, apă sau sol și o transformă în căldură sau aer rece, au fost vândute în 21 de țări europene anul trecut, ridicând numărul total la 29,3 milioane de unități.

Analiza arată că doar cele 2,9 milioane de pompe noi înlocuiesc 2,5 miliarde de metri cubi de GNL, adică în jur de 24 la sută din importurile UE din Orientul Mijlociu.

„Fiecare pompă de căldură instalată este încă un zăvor pus la ușa securității energetice europene”, spune Paul Kenny, din partea EHPA. „GNL este cea mai scumpă sursă de energie și provine de la furnizori pe care nu te poți baza, (însă) pompele de căldură ne pot reduce drastic nevoia de el. De altfel, europenii se îndepărtează deja de încălzirea pe bază de combustibili fosili, după cum arată noile noastre date”.

Kenny adaugă că blocul comunitar trebuie acum să facă încălzirea curată cât mai „simplă și accesibilă” cu putință.

UE pregătește în prezent un pachet fără caracter legislativ pe tema electrificării, care urmează să fie prezentat luna aceasta. Pentru a stimula adoptarea pompelor de căldură, statele membre sunt îndemnate să reducă impozitele și TVA-ul la încălzirea verde și la electricitate, o măsură pe care Comisia o analizează deja.

Multe țări europene oferă deja stimulente pentru a face pompele de căldură mai accesibile. Chiar și Anglia, care a avut dintotdeauna cea mai slabă rată de adoptare a pompelor de căldură, oferă un grant de aproximativ 8.638,76 euro pentru a acoperi o parte din costul instalării, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Care țară europeană are cele mai multe pompe de căldură?

Franța a condus detașat anul trecut, cu vânzări impresionante de 528.000 de pompe de căldură. Țara are acum cel mai mare număr de pompe de căldură instalate din Europa, în jur de șapte milioane de unități.

Italia s-a clasat pe locul al doilea, foarte aproape, cu 423.000 de unități vândute în 2025, în timp ce Malta (2.000), Luxemburg (3.000) și Cipru (5.000) au ocupat ultimele poziții. Merită însă menționat că populația cumulată a acestor trei țări este de doar aproximativ 2,5 milioane de locuitori (față de cele aproximativ 69 de milioane care trăiesc în Franța).

Germania a înregistrat cele mai mari creșteri de la an la an, cu instalări în urcare cu 50 la sută. Avansul vânzărilor vine după ce țara a renunțat, în mod controversat, la un proiect de lege care obliga gospodăriile să înlocuiască centralele pe combustibili fosili cu alternative prietenoase cu clima.

Liderul grupului parlamentar al Verzilor, Katherina Droege, al cărei partid a introdus legea inițială în 2023, a descris această decizie drept „o abandonare totală a obiectivelor climatice ale Germaniei”.

Raportat la mărimea populației, Norvegia conduce cursa pompelor de căldură, cu 650 de instalări la fiecare 1.000 de gospodării. Finlanda este la mică distanță, cu puțin peste 540 de instalări la 1.000 de gospodării.

Aceste țări mai reci au demontat mitul larg răspândit potrivit căruia pompele de căldură nu funcționează la temperaturi scăzute. Chiar și atunci când temperaturile coboară la -30°C, pompele de căldură pot fi în continuare mai eficiente decât încălzirea electrică.