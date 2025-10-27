Cum funcționează şi cât de performant e feribotul electric care se ridică deasupra apei. Va fi folosit în Europa, SUA sau India

Cum funcționează şi cât de performant e feribotul electric care se ridică deasupra apei. Sursa foto: Profimedia

În timp ce majoritatea feriboturilor încă funcționează cu motoare diesel sau pe benzină, compania suedeză Candela a lansat modelul P-12, o navă electrică cu aripi, capabilă să se ridice deasupra apei, și a început un serviciu pilot de feribot pentru navetiști la Stockholm, informează Time.com.

Ambarcațiunea cu 30 de pasageri folosește aripi controlate de computer pentru a se ridica deasupra apei, reducând rezistența la înaintare și permițând viteze de până la 25 de noduri - de două ori mai rapide decât feriboturile diesel din Stockholm - iar motoarele sale electrice au o autonomie de 40 de mile marine cu o singură încărcare.

Odată cu finalizarea testului în august, Candela intenționează să implementeze modelul P-12 în SUA, pe Lacul Tahoe, anul viitor și spune că a primit comenzi din Arabia Saudită, Noua Zeelandă și Berlin.

„Tehnologia a modificat permanent peisajul navigației datorită vitezelor la care pot ajunge ambarcațiunile”, spune Laura Marimon Giovannetti, cercetătoare şi manager de proiect la Rise, în Suedia, conform BBC.

Există un motiv, subliniază ea, pentru care inginerii spun că ambarcațiunile „zboară” pe apă: hidrofoilul îndeplinește o funcție similară în apă cu cea a unui profil aerodinamic în aer.”

„La propriu, sunt ca niște aripi sub apă”, spune Giovannetti despre ambarcațiune.

Cine cumpără aceste feriboturi

Candela a vândut deja 11 feriboturi operatorului privat JalVimana din Mumbai, India, unde se speră că vor reduce semnificativ timpul de călătorie pe mai multe rute. Pe ruta de la Mumbai la aeroportul Navi Mumbai, se așteaptă ca un hidroglisor să reducă timpul de navetă de la 1 oră și 45 de minute la 30 de minute.

Se așteaptă ca prima navă să înceapă să funcționeze în 2026. Candela a vândut, de asemenea, opt hidroglisoare Arabiei Saudite pentru a fi utilizate în Marea Roșie pentru dezvoltarea orașului său liniar planificat, numit Line.

Compania a vândut recent 14 feriboturi către stațiuni turistice din Maldive și Belize. În SUA, a vândut patru feriboturi unui operator privat din Tahoe City, California, pentru a transporta pasageri peste lac.