Cum își bat joc ucrainenii de armata Rusiei, după ultimele eșecuri militare

Pe contul Twitter @DefenceU gestionat de guvernul ucrainean a fost publicat un montaj de imagini în care scenele cu coloane de mașini formate la granița Rusiei sunt alternate cu secvențe din desene animate în care personajele fug frenetic.

Clipul are propriul titraj în limba engleză și este precedat de următoarea "explicație":

"Ei (civilii ruși, n.r.) fug. Armata rusă fuge, la rândul ei. Poate că omul din buncăr (referire la Vladimir Putin, n.r.) adună laolaltă cea mai bună echipă de alergători pentru Jocurile Olimpice? Vești proaste: acolo încă se fac teste anti-dopaj".

În textul care însoțește imaginile se afirmă că, de la "mobilizarea parțială" decretată de Vladimir Putin, cel puțin 700.000 de ruși au fugit din țară.

"(Ei) nu sunt împotriva războiului, sunt împotriva ideii ca ei să moară", continuă mesajul, precedat în cadență rapidă imagini cu ruși ce încing o horă într-o piață, urmate de un desen animat cu schelete umane care dansează, la rândul lor, în horă.

"Cei lipsiți de acest instinct primar de supraviețuire trebuie să știe: câmpiile noastre de floarea soarelui nu se fertilizează singure", concluzionează materialul.

They are running.

The russian army is also running.

Maybe bunker-man is putting together the best ever running team for the Olympic Games?

Well, bad news… they still do dope tests there. pic.twitter.com/bBQeHlmU7G