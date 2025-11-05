Cum vor liderii UE să schimbe Parlamentul European, după ce grupurile politice s-au polarizat, iar dezbaterile au devenit plictisitoare

3 minute de citit Publicat la 07:00 05 Noi 2025 Modificat la 07:14 05 Noi 2025

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Foto: Getty Images

Grupurile politice vor să readucă, în Parlamentul European, subiectele controversate pe primul loc, să modifice formatul dezbaterii și să-i interogheze efectiv pe comisari, după ce dezbaterile de la Bruxelles au devenit insuportabil de plictisitoare, notează Politico.

Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, le-a cerut președinților grupurilor politice, înainte de vacanța de vară, să gândească modalități de a face dezbaterile mai captivante. Acest lucru face parte dintr-un efort de lungă durată de a condimenta modul în care deputații europeni fac politică.

Sursa amintită precizează că a aflat sugestiile grupurilor, care variază de la intervenții mai spontane și noi formate de dezbatere până la intensificarea presiunilor asupra executivului UE. Au trimis scrisori cu astfel de sugestii: partidul de extremă dreaptă Europeanul Națiunilor Suverane, Conservatorii și Reformiștii Europeni de dreapta, liberalul Renew, Socialiștii și Democrații de centru-stânga, Verzii de stânga și Stânga.

Partidul Popular European de centru-dreapta și partidul de extremă dreaptă Patrioții pentru Europa nu au trimis nicio sugestie.

„Elementele propuse vor fi acum evaluate și se vor lua măsuri posibile care vor fi testate pentru o nouă discuție” într-o viitoare reuniune a liderilor grupurilor politice, conform departamentului de presă al Parlamentului.

Parlamentarii "scapă" prea uşor

Toate grupurile au căzut de acord că parlamentarii "scapă" prea uşor. S-a propus un format de întrebări și răspunsuri „ping-pong”, permițând parlamentarilor europeni să-i interogheze direct pe comisari - în loc să facă doar declarații redactate în avans.

„Acest segment ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a fi adăugat pe ordinea de zi cu preaviz scurt, permițând Parlamentului să răspundă rapid la evenimente neprevăzute sau emergente de importanță politică sau geopolitică.”

Grupul dorește să îmbunătățească instrumentele disponibile parlamentarilor europeni dincolo de „discursurile pur declarative” pentru a examina acțiunile comisarilor - o idee împărtășită de Renew și S&D, ambele dorind să aibă interogări regulate ale comisarilor.

O idee a grupului ESN, condus de Alternative for Germany, este de a extinde sistemul cărții albastre, un instrument prin care deputații europeni pot răspunde ad-hoc la discursul unui alt deputat și pot pune o întrebare - și la comisari.

Stânga și S&D propun, de asemenea, ca, în urma reuniunii Colegiului Comisarilor de la Strasbourg — când cei 27 de comisari vor lua decizii împreună — să vină apoi în Parlament pentru a prezenta rezultatul și pentru a le oferi parlamentarilor europeni șansa de a-l contesta public.

"Condimentarea" dezbaterilor

Toate grupurile parlamentare de la Bruxelles sunt de acord, de asemenea, că sistemul cărții albastre ar trebui să poată fi utilizat mai des de către parlamentari. ECR propune un nou format de dezbatere numit „dreapta-stânga”, în care grupurile politice cu opinii opuse asupra unor probleme politice majore - cum ar fi Pactul Verde European și migrația - „își contestă reciproc pozițiile în mod direct”.

Verzii doresc, de asemenea, ca „subiectele controversate” să fie prioritizate la programarea dezbaterilor și propun, de asemenea, un nou format de dezbatere în care un europarlamentar responsabil de un dosar sau o temă este interogat timp de 60 de minute. „După scurte declarații de deschidere, membrii pot răspunde și contrazice direct, permițând un dialog autentic”, se arată în propunere.

Mai multe grupuri solicită Parlamentului să programeze dezbaterile chiar înainte de votarea temei sau a dosarului, fie în plen, fie la nivel de comisioane, unele chiar solicitând programarea dezbaterilor cheie în timpul sesiunilor de votare.

Mai puţine scaune goale

Pentru a crește participarea, multe grupuri i-au cerut Robertei Metsola să interzică evenimentele paralele în timpul săptămânii de sesiuni plenare. De asemenea, parlamentarii europeni care participă la dezbatere ar trebui aşezaţi în primele rânduri, în loc de locul lor obișnuit alocat, pentru a o face mai animată, se arată în scrisori.

O altă idee este de a reduce numărul de dezbateri pentru a concentra atenția parlamentarilor asupra celor care contează cu adevărat - în special eliminarea numeroaselor dezbateri despre afaceri externe, asupra cărora, așa cum a subliniat S&D, Parlamentul are o autoritate limitată.

Scrisorile nu propun însă un regim de stimulente și sancțiuni pentru ca deputații europeni să se prezinte efectiv.

"PPE consideră că este important să se îmbunătățească participarea și reflectăm asupra posibilităților”, a declarat liderul partidului, Jeroen Lenaers, când a fost întrebat de ce au ignorat solicitarea lui Metsola.