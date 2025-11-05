Cuplul momentului în Rusia: cântăreţul de război Shaman şi cenzorul Internetului rus Mizulina s-au căsătorit la Doneţk, în Ucraina

Shaman şi cenzorul Internetului rus Mizulina s-au căsătorit la Doneţk. Sursa foto: Hepta

Cuplul momentului din Rusia, format din Shaman, popularul cântăreţ al războiului dus de Moscova în Ucraina, şi cenzorul numărul unu al internetului rus, Ekaterina Mizulina, şi-au oficializat miercuri relaţia printr-o căsătorie aparent sobră, care a avut loc în oraşul ucrainean Doneţk, aflat sub control rus din 2014, conform celor declarate de proaspeţii însurăţei, informează Agerpres.

"Ekaterina şi cu mine am vizitat un birou de stare civilă în Doneţk şi acolo ne-am căsătorit", a scris Shaman pe contul său de Telegram, însoţind mesajul cu un videoclip.

În imagini, cei doi pot fi văzuţi purtând ţinute în stil militar - jachetă verde şi pantaloni negri -, în compania unor autorităţi locale, inclusiv liderul numit de Rusia al autoproclamatei Republici Populare Doneţk, Denis Puşilin.

După semnarea în registrul civil, mirii s-au sărutat şi au fost felicitaţi de invitaţi, care le-au oferit buchete mari de trandafiri albi.

Cine sunt Mizulina şi Shaman

Mizulina, 41 de ani, şi Shaman, 33 de ani, au anunţat oficial că formează un cuplu în luna martie.

"Vreau să anunţ în faţa tuturor că suntem un cuplu. Ne întâlnim, suntem împreună. Ekaterina, ce ai de zis?", a spus pe scenă Shaman, în timpul unui concert la Moscova. Mizulina a urcat apoi pe scenă, cântăreţul i-a oferit un buchet de trandafiri albi şi s-au sărutat pasional, spre bucuria celor prezenţi.

În 2022, Shaman era un cântăreţ complet necunoscut. El a început să aibă o carieră fulminantă de la declanşarea războiului rus în Ucraina, apelând la instinctele patriotice ale ruşilor. De atunci, timp de trei ani consecutivi, este cel mai bun cântăreţ de actualitate din Rusia, conform sondajelor.

Întâmplător sau nu, Shaman, al cărui nume real este Iaroslav Dronov, şi-a lansat primul mare succes, "Ne vom ridica", pe 23 februarie 2022, în ajunul începerii a ceea ce este cunoscut în Rusia drept "operaţiunea militară specială" în Ucraina.

Artistul a stârnit, de asemenea, critici pentru estetica sa, care aminteşte de subculturile parafasciste, caracteristice tineretului hitlerist din anii 30 ai secolului trecut.

Cât despre Mizulina, ea este fiica unei înalte funcţionare apropiate de Kremlin care a promovat legi controversate împotriva propagandei homosexuale, avortului şi adopţiei copiilor ruşi de către cupluri străine. În ultimii ani, Ekaterina şi-a construit faima de denunţătoare prin persecutarea furioasă a internauţilor care discreditează ofensiva rusă în Ucraina.