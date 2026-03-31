Curtea Supremă a SUA a decis că interzicerea „terapiei de conversie” pentru minorii gay încalcă dreptul la libera exprimare

Curtea Supremă a SUA a pronunțat, marți, o decizie privind „terapia de conversie” pentru minorii gay sau transgender, o practică interzisă în 30 de state americane, după ce au apărut dovezi că ar provoca daune psihologice puternice. Judecătorii Curții au decis însă că o lege din Colorado prin care această terapie este interzisă încalcă „probabil” dreptul la liberă exprimare, dând astfel undă verde pentru legalizarea ei, relatează Washington Post.

Decizia nu anulează tehnic legea de interzicere din Colorado, care rămâne în vigoare pentru moment, dar înseamnă că instanțele inferioare o vor reanaliza aplicând cel mai strict nivel de control juridic: un rezultat care pune interdicția într-o situație extrem de fragilă, potrivit CNN. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de decizii prin care instanța supremă a extins libertățile religioase, reducând în același timp din protecțiile pentru persoanele LGBTQ+.

Într-o decizie adoptată cu 8 la 1, o majoritate ideologic diversă a dat câștig de cauză unei terapeute evanghelice care a susținut că interdicția în Colorado, statul în care profesează, îi încalcă drepturile garantate de Primul Amendament. Kaley Chiles a declarat că dorește să ofere consiliere adolescenților religioși care se confruntă cu probleme legate de orientarea sexuală și disforia de gen, într-un mod conform învățăturilor biblice.

„Terapia de conversie” e interzisă în 30 de state ale SUA

Decizia ridică semne de întrebare asupra unor legi similare din aproape 30 de state, care interzic încercările de a schimba orientarea sexuală sau identitatea de gen exprimată a tinerilor.

Multe state au adoptat aceste legi în ultimul deceniu, pe măsură ce au apărut dovezi că astfel de practici sunt dăunătoare. Colorado a susținut că nu reglementează libertatea de exprimare, ci interzice practici medicale necorespunzătoare, ceea ce a fost permis de instanțe de-a lungul timpului.

Judecătorii au anulat decizia unei instanțe de apel care susținuse legea din Colorado și au retrimis cazul instanțelor inferioare pentru a aplica un standard mai strict, în condițiile în care restricțiile guvernamentale asupra discursului sunt rareori validate.

Judecătorul Neil M. Gorsuch a redactat opinia majoritară, afirmând că legea din Colorado „cenzurează libertatea de experimar”.

„Colorado poate considera că politica sa este esențială pentru sănătatea și siguranța publică. Cu siguranță, guvernele cenzoriale de-a lungul istoriei au crezut același lucru. Dar Primul Amendament reprezintă un scut împotriva oricărei încercări de a impune o ortodoxie în gândire sau exprimare în această țară”, a scris Gorsuch.

Judecătoarele liberale Elena Kagan și Sonia Sotomayor au formulat o opinie concurentă, afirmând că legea din Colorado reglementează în mod nepermis un anumit punct de vedere privind terapia de conversie pentru minori. „Pentru că statul a suprimat o parte a dezbaterii în timp ce a favorizat cealaltă, problema constituțională este clară”, a scris Kagan.

Decizia „deschide o cutie periculoasă a Pandorei”

Judecătoarea Ketanji Brown Jackson, singura care a exprimat o opinie separată, și-a citit dezacordul în sala de judecată, semnalând opoziția sa fermă față de majoritate. Ea a spus că cercetările arată că terapia de conversie este o practică medicală dăunătoare, iar decizia că aceasta este protejată de Primul Amendament „deschide o cutie periculoasă a Pandorei”.

„În cele din urmă, pentru că majoritatea se joacă cu focul în acest caz, mă tem că oamenii acestei țări vor avea de suferit”, a declarat Jackson.

În opinia sa scrisă, ea a adăugat: „Până acum, profesioniștii medicali autorizați trebuiau să respecte standarde atunci când tratau pacienții: nu puteau spune sau face orice. În mare parte datorită acestei reglementări de stat, americanii au beneficiat de o tradiție lungă și de succes de îngrijire medicală de înaltă calitate. Astăzi, Curtea întoarce spatele acestei tradiții.”

Decizia este prima din mai multe așteptate în acest mandat care ar putea avea consecințe importante pentru drepturile persoanelor gay și transgender.

Chiles, terapeut autorizat din Colorado Springs, a dat în judecată statul Colorado în 2022 din cauza legii privind terapia de conversie pentru minori, adoptată în 2019. Legea interzice medicilor și specialiștilor în sănătate mintală să ofere terapii menite să schimbe „comportamentele sau expresiile de gen” ori să „elimine sau reducă atracția sexuală sau romantică” față de persoane de același sex.

Încălcarea legii poate atrage o amendă de până la 5.000 de dolari și pierderea licenței profesionale. Autoritățile din Colorado spun că nimeni nu a fost sancționat până acum în baza acestei legi.

În trecut, terapia de conversie a inclus metode precum discuții, hipnoză, șocuri electrice și inducerea chimică a stării de greață, pentru a încerca schimbarea orientării sexuale sau identității de gen.

Chiles a declarat că nu dorește să schimbe orientarea sexuală a adolescenților gay sau transgender, ci să folosească terapia prin dialog pentru a-i ajuta pe cei care vor să reducă anumite atracții sau să le schimbe.

Într-un document depus la instanță, ea a susținut că potențialii săi clienți „cred că credința și relația lor cu Dumnezeu sunt mai importante decât atracțiile romantice și că Dumnezeu le definește identitatea, conform Bibliei, nu propriile percepții”.

Chiles a afirmat că a fost nevoită să refuze o familie al cărei copil avea dificultăți legate de identitatea sexuală, de teamă să nu încalce legea din Colorado, iar familia avea puține alternative.

Ea a salutat decizia într-o conferință de presă, spunând că aceasta oferă familiilor mai multe opțiuni.

„Această decizie înseamnă că statul Colorado nu se poate interpune în cabinetul de consiliere și nu poate reduce la tăcere opiniile pe care clienții doresc să le audă”, a spus ea.

Studiile spun că „terapia de conversie” poate duce la suicid

Jaymes Black, directorul Trevor Project, care oferă servicii de prevenire a sinuciderii pentru tineri gay, a declarat că decizia va avea consecințe devastatoare.

„Decizia Curții Supreme de a trata practica periculoasă a terapiei de conversie ca pe o formă de exprimare protejată constituțional este un pas tragic înapoi pentru țara noastră și va pune în pericol viețile tinerilor”, a spus acesta. Aceste eforturi „indiferent cum sunt numite ele, indiferent de decizia Curții, au efecte psihologice negative dovedite”.

Asociația Medicală Americană, Asociația Americană de Psihiatrie și alte organizații medicale importante se opun terapiei de conversie, iar studiile au asociat-o cu depresia, tulburarea de stres posttraumatic și rate mai ridicate de suicid în rândul persoanelor gay și transgender.

Procurorul general al statului Colorado, Phil Weiser, a criticat decizia și a avertizat că aceasta ar putea deschide calea unor provocări similare în alte domenii profesionale. „Este o cutie a Pandorei periculoasă”, a spus el.

Institutul Williams de la UCLA estimează că, până în 2019, aproximativ 700.000 de persoane LGBTQ+ au trecut prin terapie de conversie, jumătate dintre ele în adolescență.