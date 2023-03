Cutremur de 6,5 grade în Asia | Seismul s-a resimțit și în India, Turkmenistan, Pakistan, China și Afghanistan

Seismul l-au resimțit locuitorii din India, Turkmenistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, China, Afghanistan și Kirgizstan, arată Institutul Național de Seismologie din india.

Trepidanții de câteva secunde au fost simțite în Delhi și alte zone din nordul Indiei.

Seismul s-a produs la o adâncime de 194 km, iar epicentrul său a fost localizat în lanţul muntos Hindukuş (Hindu Kush), lângă provincia Badakhshan, în nordul Afganistanului.

Nu se ştie pentru moment dacă seismul a provocat pagube materiale sau victime.

An intermediate depth earthquake M6.5 was widely felt in Hindu Kush from Uzbekistan to N. India, more than 1 000 km from its epicenter. We have no report of damage at this stage although it cannot be totally excluded at close distance where reports (below) are not numerous 1/2 pic.twitter.com/WXfH92xojI