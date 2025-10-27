Cutremur de 6,1 în Turcia, resimțit puternic la Istanbul și Izmir. Mai multe clădiri s-au prăbușit

Mai multe persoane au fost rănite după ce au sărit de la etaj în timpul seismului de 6,1 din Turcia. Foto: Captura video / Demirören Haber Ajansı

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în regiunea Balıkesir, din Turcia. Seismul a fost urmat de mai multe replici cu magnitudinea 4,2, 3,5, 4 și 3,9. Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a anunțat că nu au fost raportate până acum decese, chiar dacă mai multe clădiri s-au prăbușit. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite după ce au sărit de la etaj în timpul seismului, potrivit Hurriyet.

Cutremurul a fost resimțit puternic în multe provincii tuce, în special la Istanbul.

Ministrul Yerlikaya a declarat: „Există două clădiri prăbușite. Un magazin cu două etaje a fost, de asemenea, a fost pus la pământ. Clădirile erau goale.

Au fost avariate în cutremurele anterioare și, prin urmare, au fost evacuate. Jandarmeria a finalizat prima rundă de căutări. Nu există zone prăbușite în sate. Nu există decese. Pe baza căutărilor efectuate până acum, putem spune că nu există victime. În prezent, mă îndrept spre zona cutremurului pe șosea. Vom fi cu guvernatorul provinciei. Există o cerere privind răniții. Este vorba despre cei care au sărit de la balcoane.”

Primarul din localitatea Sındırgı, Serkan Sak, a spus într-o declarație în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1, că există clădiri prăbușite.

Autoritățile au emis un avertisment pentru cetățeni în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 din Balıkesir:„Nu intrați în clădirile avariate din zonă după cutremur. Nu vă aflați în preajma clădirilor riscante. Mențineți comunicarea prin intermediul serviciului de mesaje scurte (SMS) și al software-ului de mesagerie bazat pe internet. Urmați avertismentele autorităților oficiale.”

Guvernatorul Izmirului, Süleyman Elban, a anunțat că până în prezent nu au fost detectate pagube înseamnate cu privire la cutremurul cu magnitudinea de 6,1, al cărui epicentru a fost districtul Sındırgı din Balıkesir, și că eforturile de monitorizare continuă în regiune.

Biroul guvernatorului din Manisa a anunțat pe rețelele de socializare că cutremurul a fost resimțit și în Manisa.

? #UPDATE — Building collapses in magnitude 6.1 earthquake centered in Sindirgi district of Balikesir pic.twitter.com/XstQohbJgm — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 27, 2025

Postarea suna astfel: „În urma cutremurului, echipele noastre, sub coordonarea Centrului de Criză al guvernatorului nostru, au început rapid studiile pe teren. Transmitem cele mai bune urări tuturor cetățenilor noștri.”



