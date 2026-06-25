Cutremur de 6,9 în Japonia. Nu s-au raportat pagube majore, trafic normal pe străzi

<1 minut de citit Publicat la 08:35 25 Iun 2026 Modificat la 08:35 25 Iun 2026

Cutii de alimente căzute de pe rafturile unui magazin în orașul Hachinohe, din Japonia, în timpul cutremurului de 6,9. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a fost înregistrat joi în largul nordului Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, precizând că nu există risc de tsunami, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Acest cutremur s-a produs în Oceanul Pacific, în largul prefecturii Iwate, la nord de insula principală Honshu, la o adâncime de 50 de kilometri, a precizat agenţia.

Nu au fost raportate pagube imediat. Contactată telefonic de AFP, o locuitoare din oraşul de coastă Hashikami a declarat că singura pagubă din casa ei a fost căderea unei rame de tablou.

Imagini difuzate de televiziunea publică NHK au arătat un trafic normal pe străzile din Hachinohe, un port de pe coasta Pacificului situat nu departe de epicentrul cutremurului.

Situată la joncţiunea mai multor plăci tectonice majore, Japonia înregistrează mii de cutremure în fiecare an. Majoritatea sunt imperceptibile sau moderate, dar mişcări mai violente au loc în mod regulat.

Ţara rămâne bântuită de amintirea uriaşului cutremur submarin cu magnitudinea de 9,0, urmat de un tsunami care, în martie 2011, a făcut aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi şi a declanşat o catastrofă nucleară la centrala din Fukushima.