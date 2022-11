Cutremur puternic în Indonezia, la o săptămână după summit-ul G20. Cel puțin 46 de oameni au murit

Cutremurul cu magnitudinea 5,6 s-a produs în zona orașului Cianjur, la o adâncime mai mică de 10 kilometri, arată datele agenției geologice din SUA, citată de BBC.

Mișcarea tectonică a durat aproximativ un minunt și a fost simțită în capitala Jakarta, situată la aproximativ 100 de kilometri distanță.

Aici, oamenii au fost evacuați din clădirile înalte, precizează sursa citată.

Autoritățile indoneziene au avertizat asupra replicilor și în legătură cu numărul morților, care ar putea să crească.

Videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare arată daunele produse imobilelor.

UPDATE Numărul răniților a crescut la cel puțin 700 de persoane, potrivit șefului Agenției indoneziene de Management al Dezastrelor, BNPB.

Autoritățile au inventariat 52 de locuințe și patru școli care s-au prăbușit sau au fost avariate grav în regiunea Cianjur.

BNPB a precizat că nu există risc de tsunami.

#Breaking: A 5.6-magnitude earthquake struck #Indonesia's West Java province, more than 40 killed, 700 hurt in Indonesian #earthquake.#Cianjur pic.twitter.com/Mv2BYdGFbk