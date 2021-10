Două cutremure puternice au lovit Hawaii-ul

Nu există un avertisment de tsunami şi nici informaţii imediate despre existenţa unor pagube.

Cutremurele s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri şi au avut epicentrul la sud de Naalehu, a precizat USGS într-o informare ulterioară.

Potrivit presei de peste ocean, aproape 2.000 de locuitori din zona afectată de seisme au raportat către USGS faptul că au resimțit cutremurele.

Earthquake of magnitude 6.2 strikes south of Hawaii Island https://t.co/93EOp9jrs5 via @YouTube — ℕ??? (@Nyes_Neh) October 11, 2021

