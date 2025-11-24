Cuvântul care l-a enervat pe Putin. A fost scos din dicționarele din Rusia

În noul Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse, mai multe cuvinte au fost considerate obscene, prin urmare a fost interzisă folosirea lor în comunicările oficiale sau în activitatea de zi cu zi a administrației. Pe noua listă neagră se numără și cuvântul “fund”, potrivit meduza.io.

Același dicționar afirmă că autoritarismul este „cea mai eficientă formă de guvernare în vremuri dificile”. În timp ce “democrația” este considerată regimul “în care instituțiile statului acționează în interesul celor mai influenți indivizi care influențează procesul decizional”.

Agențiile guvernamentale din Rusia trebuie să țină cont de noua listă cu noțiuni interzise în activitatea lor.

Compilatorii dicționarului subliniază că „unele definiții ale dicționarului au fost coordonate cu departamentul juridic al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar pregătirea lor a fost realizată sub supravegherea Ministerului Justiției”.

Aceștia afirmă în mod explicit că aceste cuvinte „descriu conținutul valorilor spirituale și morale tradiționale rusești” enumerate în decretul prezidențial privind fundamentele politicii de stat.

În total, dicționarul definește 45.000 de cuvinte. Compoziția lor „a fost formată pe baza unei analize a frecvenței de utilizare a cuvintelor în domeniile cheie de utilizare obligatorie a limbii de stat”.

Dicționarul „definește pentru prima dată clar domeniile în care anumite cuvinte și semnificațiile lor pot fi folosite și unde utilizarea lor este interzisă”, potrivit site-ului web al Universității de Stat din Sankt Petersburg.

Versiunile disponibile publicului ale dicționarului limbii de stat sunt de câteva ori mai mici decât predecesorul lor, Marele Dicționar Explicativ (GED) din 2000, care conține aproximativ 130.000 de definiții.

Care sunt cuvintele scoase din noul Dicționar de stat din Rusia

Noul dicționar de stat nu conține cuvintele „gulag”, „stalinism”, „credință”, „speranță”, „bine” și „adevăr”.

Cuvintele “autorism”, “căsătorie” și “democrație” sunt definite astfel:

AUTORITARISM, -a; m. [din grecescul auctoritas — autoritate]. Politic. O formă de guvernare bazată pe autoritatea unui anumit individ cu participare populară limitată la luarea celor mai importante decizii privind problemele politice, economice și sociale (cf. absolutism, autocrație). Cea mai eficientă formă de guvernare în vremuri dificile pentru țară, deoarece permite o varietate de forme de proprietate, este adesea susținută de un bloc de partide și mișcări, nu elimină forțele ostile și permite existența limitată a unor sisteme de valori, altele decât cele tradiționale.

CĂSĂTORIE, -a; n. 1. O uniune familială a unui bărbat și o femeie; căsătorie. A se căsători. A fi căsătorit. Înregistrarea și desfacerea căsătoriei. A fi căsătorit. Căsătorie din dragoste, căsătorie de conveniență. Căsătorie legală (despre o uniune familială încheiată conform regulilor acceptate în țară). Căsătorie civilă; căsătorie de facto (despre o uniune familială neînregistrată oficial). Căsătorie morganatică (o uniune matrimonială a unui membru al casei regale cu o persoană de linie non-regală). Căsătorie mixtă (o căsătorie între persoane de naționalități diferite). Căsătorie fictivă (fiind fictivă; simulată). Căsătoria bisericească (una dintre cele șapte sacramente ale bisericii creștine: o uniune familială încheiată conform ritului bisericesc.

DEMOCRAȚIE, -i; f. [din grecescul démos - popor și krátos - putere]. 1. Exercitarea puterii bazată pe principiile luării în considerare a opiniilor tuturor (într-un stat, ale tuturor cetățenilor), deschiderii către discuții și supravegherii publice a adoptării și implementării deciziilor guvernamentale; democrație. Forme și principii ale democrației. Limitarea și suprimarea democrației. Luptător pentru democrație. Extinderea și consolidarea democrației. // În practica politică a țărilor occidentale: o formă de guvernare în care cetățenii au anumite drepturi și libertăți, iar instituțiile statului acționează în interesul celor mai influenți indivizi care influențează procesul decizional în chestiuni de viață politică, economică și socială (opus: democrație). Democrație falsă.